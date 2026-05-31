    Tesla Model Y için ilk resmi tavan güneşliği piyasaya sürüldü: İşte fiyatı

    Tesla popüler Model Y aracı için özel olarak geliştirdiği ilk resmi panoramik tavan güneşliğini satışa sundu. Cam tavana kolayca monte edilebilen aksesuar iç mekanla da tam uyumlu bir görünüm sunuyor.

    Tesla ülkemizde de oldukça popüler olan Model Y aracı için ilk resmi panoramik tavan güneşliğini piyasaya sürdü. Şimdiye kadar araç sahipleri cam tavandan gelen ısıyı engellemek için üçüncü taraf çözümlere başvurmak veya kendi yöntemlerini geliştirmek zorunda kalıyordu. Artık buna gerek kalmadı.
    Özellikle güneşli günlerde araç içi konforu artırmayı hedefleyen bu aksesuar ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu. Açılır-kapanır yapısı sayesinde kullanıcılar panoramik tavanın sunduğu ferah atmosfer ile güneşten korunma arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Yeni güneşliğin Şubat 2025 ve sonrasında üretilen araçlar için özel olarak geliştirildiğini belirtelim.

    İç mekanla tam uyumlu

    Aksesuarda aracın orijinal tavan döşemesiyle birebir aynı kumaş kullanıldı. Metal tutma kolu ve entegre makara sistemiyle donatılan mekanizma iç mekana kusursuz bir şekilde entegre oluyor. Oldukça düşük bir gürültü seviyesine sahip olan güneşliğin cam tavana kolayca monte edilebildiği belirtilmiş. Büyük olması nedeniyle kurulumunun iki kişi tarafından yapılması öneriliyor.

    Tesla'nın güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilen güneşlik, hava yastığı sistemleriyle tam uyumlu. Ayrıca zorlu yol testlerinden başarıyla geçtiği vurgulanıyor. Montaj kiti içerisinde güneşliğin yanı sıra gerekli kurulum aletleri ve estetik görünüm için 4 adet dekoratif vida deliği kapağı mevcut. Tavan güneşliğinin fiyat etiketi ise 1.499 yuan (236 dolar) olarak belirlenmiş.
