Çin üretimi Tesla Model Y L’de süspansiyon çöküyor: Sürücüler tepkili

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın Çin pazarında Ağustos 2025'te satışa sunduğu ve Şanghay'da tesislerinde üretilen 6 kişilik SUV modeli Model Y L, piyasadaki ilk yılını tamamlarken ciddi bir şikayetle karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen sürücü bildirimlerine göre, aracın arka tekerlek çamurluk aralığında gözle görülür bir çökme yaşanıyor. Kullanıcılar durumun bireysel arızalardan ziyade kitlesel bir üretim sorunu olduğunu öne sürüyor.

Çin basınından Sina'da yer alan kullanıcı şikayetlerine göre; uzun yolculukların ardından veya araç tam yükle seyahat ederken arka tekerlek ile çamurluk arasındaki mesafe kritik derecede daralıyor. Şiddetli durumlarda çamurluk aralığının "tek bir parmağın bile girmeyeceği" seviyeye düştüğü rapor ediliyor.

Kilometreye göre yaşanan çökme vakaları

Süspansiyon çökme seviyesinin araçların kullanım kilometresine bağlı olarak değiştiği aktarılıyor. Örneğin; Hebei bölgesindeki bir kullanıcının aracında tam yüklü Tibet yolculuğu sırasında henüz 9 bin km'deyken ciddi bir çökme yaşandı.

Şanghay'da Ekim 2025'ten bu yana yaklaşık 30 bin km yol yapan bir kullanıcı ise arka tekerlek açıklığının sadece iki parmak genişliğe düştüğünü, bunun da yol tutuş ve konforu etkilemesinin yanı sıra aracın altını vurma riskini de yükselttiğini dile getirdi.

Alçalan süspansiyon geometrisi, rot-balans ve tekerlek açılarını da bozarak lastiklerin iç kısmında aşırı ve düzensiz aşınmaya yol açıyor. Bazı kullanıcılar lastiklerinin güvenlik sınırına kadar eridiğini belirtiyor.

Tesla Çin, garanti kapsamında çöken yayları ücretsiz olarak değiştirse de süspansiyon hatası yüzünden vaktinden önce aşınan lastiklerin değişim masrafını kullanıcılara yüklüyor. Tesla yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, servis temsilcileri mağdur araç sahiplerini inceleme için randevu almaya yönlendiriyor.

Servis kaynaklarının 784±20 mm seviyesini "normal" arka çamurluk yüksekliği kabul ettiği, yay değişim onayının ancak yükseklik 764 mm’nin altına düştüğünde verildiği ifade ediliyor.

Mağdur sürücüler, ücretsiz yay değişiminin de kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor. Yay değişimi yapıldıktan sadece 10 gün sonra süspansiyonun tekrar çöktüğünü ve aracın yolda şiddetle sallandığını belirten bir kullanıcı, servisin "kesin çözümümüz yok" yanıtı vererek ikinci kez yay değişimini reddettiğini iddia etti.

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Tesla Model Y L'de süspansiyon krizi: Arka tekerlekler çöküyor

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