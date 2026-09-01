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    Çin üretimi Tesla Model Y L’de süspansiyon çöküyor: Sürücüler tepkili

    Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen altı kişilik SUV modeli Model Y L, Çin pazarındaki birinci yılının ardından arka tekerleklerdeki "süspansiyon çökme" krizisiyle gündemde.

    Tesla Model Y L'de süspansiyon krizi: Arka tekerlekler çöküyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Çin pazarında Ağustos 2025'te satışa sunduğu ve Şanghay'da tesislerinde üretilen 6 kişilik SUV modeli Model Y L, piyasadaki ilk yılını tamamlarken ciddi bir şikayetle karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen sürücü bildirimlerine göre, aracın arka tekerlek çamurluk aralığında gözle görülür bir çökme yaşanıyor. Kullanıcılar durumun bireysel arızalardan ziyade kitlesel bir üretim sorunu olduğunu öne sürüyor.

    Çin basınından Sina'da yer alan kullanıcı şikayetlerine göre; uzun yolculukların ardından veya araç tam yükle seyahat ederken arka tekerlek ile çamurluk arasındaki mesafe kritik derecede daralıyor. Şiddetli durumlarda çamurluk aralığının "tek bir parmağın bile girmeyeceği" seviyeye düştüğü rapor ediliyor.

    Kilometreye göre yaşanan çökme vakaları

    Süspansiyon çökme seviyesinin araçların kullanım kilometresine bağlı olarak değiştiği aktarılıyor. Örneğin; Hebei bölgesindeki bir kullanıcının aracında tam yüklü Tibet yolculuğu sırasında henüz 9 bin km'deyken ciddi bir çökme yaşandı.

    Şanghay'da Ekim 2025'ten bu yana yaklaşık 30 bin km yol yapan bir kullanıcı ise arka tekerlek açıklığının sadece iki parmak genişliğe düştüğünü, bunun da yol tutuş ve konforu etkilemesinin yanı sıra aracın altını vurma riskini de yükselttiğini dile getirdi. 

    Tesla Model Y L'de süspansiyon krizi: Arka tekerlekler çöküyor
    Alçalan süspansiyon geometrisi, rot-balans ve tekerlek açılarını da bozarak lastiklerin iç kısmında aşırı ve düzensiz aşınmaya yol açıyor. Bazı kullanıcılar lastiklerinin güvenlik sınırına kadar eridiğini belirtiyor.

    Tesla Çin, garanti kapsamında çöken yayları ücretsiz olarak değiştirse de süspansiyon hatası yüzünden vaktinden önce aşınan lastiklerin değişim masrafını kullanıcılara yüklüyor. Tesla yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, servis temsilcileri mağdur araç sahiplerini inceleme için randevu almaya yönlendiriyor.

    Servis kaynaklarının 784±20 mm seviyesini "normal" arka çamurluk yüksekliği kabul ettiği, yay değişim onayının ancak yükseklik 764 mm’nin altına düştüğünde verildiği ifade ediliyor.

    Mağdur sürücüler, ücretsiz yay değişiminin de kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor. Yay değişimi yapıldıktan sadece 10 gün sonra süspansiyonun tekrar çöktüğünü ve aracın yolda şiddetle sallandığını belirten bir kullanıcı, servisin "kesin çözümümüz yok" yanıtı vererek ikinci kez yay değişimini reddettiğini iddia etti.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    ma mi 5 dakika önce

    epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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