    Elektronik kapı kollarında güvenlik krizi: 174 bin Tesla Model Y inceleme altında

    NHTSA, 2021 model Tesla Model Y araçlarda elektronik kapı kollarının çalışmaması nedeniyle 174 bin aracı mercek altına aldı. Şikayetlerde bazı aileler çocuklarını kurtarmak için camları kırdı.

    Tesla Model Y'nin elektronik kapı kolu arızası inceleme altında Tam Boyutta Gör

    Otomobillerde moda haline gelen elektronik kapı kolları, güvenlik sorunları nedeniyle yakın markaj altında. Çin'in yasaklamaya yönelik değerlendirmesi ve Volkswagen'in geleneksel kapı kollarına dönüş açıklamasından sonra bu kez ABD'de elektronik kapı kollarıyla ilgili bir soruşturma açıldı.

    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2021 model yaklaşık 174 bin Tesla Model Y için soruşturma başlattı. Gerekçe ise arka kapı kollarının çalışmaması sonucu yaşanan güvenlik riskleri. Kurum, dokuz farklı şikayet aldığını açıkladı. Bu olayların dördünde ebeveynler, araçlarına girebilmek için camları kırmak zorunda kaldı.

    Sürücüler, araçlarını park edip indikten sonra çocuklarını almak ya da araca bindirmek isterken dış kapıları açamamaktan şikayetçi. Araçlarda içeriden manuel kapı açma mekanizması bulunsa da, küçük çocukların bunu kullanmasının zor olduğu belirtiliyor.

    NHTSA’nın ön incelemesine göre sorun, elektronik kapı kilitlerinin düşük voltaj nedeniyle devre dışı kalmasından kaynaklanıyor. Bazı onarım kayıtlarında düşük voltajlı akünün değiştirildiği görülse de sürücüler kapı kolları tamamen işlevsiz hale gelmeden önce herhangi bir uyarı almadıklarını söyledi. Kurum ayrıca, kapıların açılmamasının özellikle sıcak havalarda çocukların araçta mahsur kalması gibi hayati tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti.

    Benzer sorunlar yalnızca Tesla’ya özgü değil. Ford da Mustang Mach-E’de elektronik kapı kollarıyla ilgili sorunlar yaşamış, NHTSA’nın devreye girmesiyle birlikte hem geri çağırma hem de satış durdurma kararı almak zorunda kalmıştı.

