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    Tesla Model Y'nin en ucuza satıldığı ülke belli oldu: Çin ya da ABD değil

    Türkiye'de ve dünyada yoğun ilgi gören Tesla Model Y'nin en uygun fiyata satıldığı pazar belli oldu. Farklı ülkelerdeki fiyatlar karşılaştırıldığında ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor.

    Tesla Model Y'nin en ucuza satıldığı ülke belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler elektrikli otomobillerinden biri olan Tesla Model Y'nin küresel ölçekte en uygun fiyata satıldığı pazar belli oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo, yenin dolar karşısındaki düşük değeri ve elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikleri sayesinde Model Y'nin dünyada en ucuza satın alınabildiği şehir haline geldi.

    Japonya genelinde Tesla Model Y'nin resmi başlangıç fiyatı 5.6 milyon yen seviyesindeyken, Tokyo'daki yerel ve ulusal teşviklerin birleşmesiyle aracın fiyatı 3.6 milyon yene (yaklaşık 22.889 dolar) kadar düşüyor. Buna karşılık Çin'de Model Y'nin başlangıç fiyatı 263.500 yuan (yaklaşık 39.300 dolar) seviyesinde bulunuyor.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ise ilk kez elektrikli araç alanlara sunulan 3.500 dolarlık teşvik düşüldüğünde dahi aracın baz donanımı yaklaşık 36.500 dolara denk geliyor. Dolar bazında yapılan karşılaştırma Model Y'nin Tokyo'da Çin ve ABD'ye kıyasla çok daha uygun fiyata satıldığını gösteriyor.

    Tesla Model Y'nin en ucuza satıldığı ülke belli oldu Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki durum

    Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırıldığında da fark dikkat çekici. Model Y'nin giriş seviyesi versiyonu Eylül 2026 itibarıyla 2.474.985 TL fiyatla satılıyor. Güncel döviz kuruyla bu tutar yaklaşık 50.735 dolar demek. Yani Tokyo'daki teşvikli fiyatın iki katından fazla. Çin'deki başlangıç fiyatından ve Kaliforniya'daki teşvikli fiyattan da belirgin şekilde yüksek.

    Türkiye'de Japonya veya ABD'deki gibi doğrudan nakit teşvik ya da devlet sübvansiyonu bulunmuyor. Tesla'nın da aktif bir indirim, takas desteği veya kampanyası da yok. Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik ÖTV avantajları fiyatı bir miktar yumuşatsa da yüksek vergiler ve döviz kuru nedeniyle Model Y burada dünya ortalamasının üzerinde bir maliyetle alıcı buluyor.

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