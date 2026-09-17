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    Tesla Model Y ile otoyolda 110, 120 ve 130 km/s test edildi: Aradaki hız farkı 85 km menzil çaldı

    Enhauto ekibi, Tesla Model Y Juniper LR AWD ile gerçek yol koşullarında otoyol tüketim testi yaptı. 110, 120 ve 130 km/s hızlardaki test, aerodinamiğin menzile etkisini gözler önüne serdi.

    Tesla Model Y otoyol testi: 20 km/s fark menzilden ne eksiltiyor? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de otoyol hızlarının gerçek menzil ve tüketim üzerindeki etkisidir. Aksesuar ve yazılım çözümleriyle tanınan Enhauto ekibi, yeni Tesla Model Y LR AWD modeliyle hassas bir karşılaştırmalı otoyol tüketim testi gerçekleştirdi.

    Aynı 102 kilometrelik rotada, yolun yaklaşık %90’ının otoyolda geçtiği bir parkurda yapılan testlerde, yükselen hızın batarya üzerindeki etkisi net rakamlarla ortaya kondu. Yükseklik farkı ve rüzgar etkisini sıfırlamak adına rotayı gidiş-dönüş şeklinde kat etmeyi tercih eden ekip, tüm sürüşlere tam olarak %60 batarya doluluk oranıyla başladı. Test boyunca hava sıcaklığı 30°C civarındaydı, 20 inç Michelin Pilot Sport EV lastikler kullanıldı ve klima aralıksız açık tutuldu.

    Tesla model Y ile 110, 120 ve 130 km/s testi

    Aynı parkurda sabit hızlarla gerçekleştirilen üç farklı sürüşün sonuçları şu şekilde sıralandı:

    - 110 km/s 120 km/s 130 km/s
    Süre 1 saat 9 dakika 1 saat 6 dakika 1 saat
    Tüketim 14,6 kWsa 16 kWsa 17,2 kWsa
    Tahmini menzil Yaklaşık 554 km Yaklaşık 504 km Yaklaşık 469 km

    9 dakika kazanmak için 85 km menzilden vazgeçer misiniz?

    Test sonuçları çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor: Hızı 110 km/s'den 130 km/s'ye çıkararak 20 km/s artırmak, 102 kilometrelik bu mesafede sürücüye yaklaşık 9 dakika kazandırıyor. Ancak bu 9 dakikalık kazancın karşılığı olarak toplam tahmini menzil 85 km azalıyor.

    Siz uzun yolda elektrikli aracınızla seyahat ederken 9 dakika erken varmak için 85 km menzilden vazgeçer miydiniz, yoksa 110 km/s ile sakince sürmeyi mi tercih ederdiniz?

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