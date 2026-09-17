Tesla Model Y ile otoyolda 110, 120 ve 130 km/s test edildi: Aradaki hız farkı 85 km menzil çaldı

Aynı 102 kilometrelik rotada, yolun yaklaşık %90’ının otoyolda geçtiği bir parkurda yapılan testlerde, yükselen hızın batarya üzerindeki etkisi net rakamlarla ortaya kondu. Yükseklik farkı ve rüzgar etkisini sıfırlamak adına rotayı gidiş-dönüş şeklinde kat etmeyi tercih eden ekip, tüm sürüşlere tam olarak %60 batarya doluluk oranıyla başladı. Test boyunca hava sıcaklığı 30°C civarındaydı, 20 inç Michelin Pilot Sport EV lastikler kullanıldı ve klima aralıksız açık tutuldu.
Tesla model Y ile 110, 120 ve 130 km/s testi
Aynı parkurda sabit hızlarla gerçekleştirilen üç farklı sürüşün sonuçları şu şekilde sıralandı:
|-
|110 km/s
|120 km/s
|130 km/s
|Süre
|1 saat 9 dakika
|1 saat 6 dakika
|1 saat
|Tüketim
|14,6 kWsa
|16 kWsa
|17,2 kWsa
|Tahmini menzil
|Yaklaşık 554 km
|Yaklaşık 504 km
|Yaklaşık 469 km
9 dakika kazanmak için 85 km menzilden vazgeçer misiniz?
Test sonuçları çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor: Hızı 110 km/s'den 130 km/s'ye çıkararak 20 km/s artırmak, 102 kilometrelik bu mesafede sürücüye yaklaşık 9 dakika kazandırıyor. Ancak bu 9 dakikalık kazancın karşılığı olarak toplam tahmini menzil 85 km azalıyor.
Siz uzun yolda elektrikli aracınızla seyahat ederken 9 dakika erken varmak için 85 km menzilden vazgeçer miydiniz, yoksa 110 km/s ile sakince sürmeyi mi tercih ederdiniz?Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: