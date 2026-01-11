Tesla Model Y’nin yeni rakibi Mazda CX-6e Avrupa’da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Fransa'da satışa sunulan otomobil, Takumi ve Takumi Plus olmak üzere iki donanım seviyesine sahip. Takumi versiyonu 46.800 euro, bir üst basamak olan Takumi Plus ise 49.800 euro'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bu noktada en dikkat çekici detay ise rekabet. Zira CX-6e'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Tesla Model Y, Fransa'da 39.990 euro başlangıç fiyatıyla satılıyor.
Mazda CX-6e'nin kalbinde 258 beygir (190 kW) güç üreten bir elektrik motoru ve 78 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya bulunuyor. WLTP verilerine göre karma kullanımda menzil değeri 484 kilometre seviyesinde. 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede çıkan CX-6e'nin maksimum hızı 185 km/s ile sınırlandırılmış. 195 kW DC şarj desteği sayesinde batarya %10'dan %80 doluluğa sadece 24 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor.
Zengin standart donanım listesi
Donanım tarafında ise CX-6e oldukça iddialı. Takumi paketinde; 19 inç alaşım jantlar, 26.45 inçlik devasa multimedya ekranı, 23 hoparlörlü üst segment ses sistemi, hafızalı, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, panoramik cam tavan, ön cama yansıyan sanal gösterge paneli (head-up display), 360 derece çevre görüş kamerası, dijital anahtar, ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, ısı pompası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici ile elektrikli ve otomatik katlanır yan aynalar standart olarak sunuluyor.
Sürüş dinamiklerine Avrupa ayarı
Mazda ayrıca CX-6e'nin sürüş dinamiklerinin Avrupa pazarı için özel olarak ayarlandığının altını çiziyor. Direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri markanın Avrupa Ar-Ge merkezinde yeniden kalibre edilmiş. Bunun yanı sıra iç mekanda kullanılan renk ve döşeme seçeneklerine kadar pek çok detay da Avrupalı kullanıcıların zevklerine göre belirlenmiş.
Kaynakça https://www.mazda.fr/configurateur/MAZDA_CX-6e/5WGN/ https://fr.mazda-press.com/actualites/2026/presentation-du-nouveau-mazda-cx-6e-au-salon-de-lautomobile-de-bruxelles--lincarnation-de-la-conduite-electrique-sous-sa-forme-la-plus-aboutie