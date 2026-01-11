Giriş
    Tesla Model Y’nin yeni rakibi Mazda CX-6e Avrupa’da ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

    Mazda'nın yeni elektrikli SUV modeli CX-6e'nin Avrupa fiyatı belli oldu. Tesla Model Y'ye rakip olan araç zengin donanımı, Avrupa'ya özel sürüş ayarları ve iddialı tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Mazda kısa bir süre önce Avrupa pazarı için geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli CX-6e'yi resmen tanıtmıştı. Tanıtımın üzerinden çok geçmeden modelin Avrupa fiyatları da ortaya çıktı. Şimdilik sadece Fransa pazarı için açıklanan rakamlar Mazda'nın nasıl bir strateji izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor.

    Fransa'da satışa sunulan otomobil, Takumi ve Takumi Plus olmak üzere iki donanım seviyesine sahip. Takumi versiyonu 46.800 euro, bir üst basamak olan Takumi Plus ise 49.800 euro'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Bu noktada en dikkat çekici detay ise rekabet. Zira CX-6e'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Tesla Model Y, Fransa'da 39.990 euro başlangıç fiyatıyla satılıyor.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Fransa'daki fiyatlara bakıldığında Model Y, Mazda'dan belirgin şekilde daha ucuz. Üstelik Tesla daha iyi hızlanma değerleri ve daha yüksek menzil rakamları da sunuyor. Ancak uzmanlar, Mazda'nın daha önceki modellerinde yaptığı gibi lansman sonrası çeşitli indirim ve kampanyalarla bu farkı minimize ederek rekabete dahil olacağı görüşünde.

    Mazda CX-6e'nin kalbinde 258 beygir (190 kW) güç üreten bir elektrik motoru ve 78 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya bulunuyor. WLTP verilerine göre karma kullanımda menzil değeri 484 kilometre seviyesinde. 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede çıkan CX-6e'nin maksimum hızı 185 km/s ile sınırlandırılmış. 195 kW DC şarj desteği sayesinde batarya %10'dan %80 doluluğa sadece 24 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Zengin standart donanım listesi

    Donanım tarafında ise CX-6e oldukça iddialı. Takumi paketinde; 19 inç alaşım jantlar, 26.45 inçlik devasa multimedya ekranı, 23 hoparlörlü üst segment ses sistemi, hafızalı, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, panoramik cam tavan, ön cama yansıyan sanal gösterge paneli (head-up display), 360 derece çevre görüş kamerası, dijital anahtar, ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, ısı pompası, Stop & Go özellikli adaptif hız sabitleyici ile elektrikli ve otomatik katlanır yan aynalar standart olarak sunuluyor.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Takumi Plus tercih edildiğinde ise bu donanımlara 21 inçlik jantlar, kamera destekli dijital dikiz aynaları ve arka yolcular için özel bir dokunmatik ekran ekleniyor. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri her iki donanımda da ortak. Yani CX-6e, hangi versiyon seçilirse seçilsin oldukça zengin bir standart donanımla geliyor.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Sürüş dinamiklerine Avrupa ayarı

    Mazda ayrıca CX-6e'nin sürüş dinamiklerinin Avrupa pazarı için özel olarak ayarlandığının altını çiziyor. Direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri markanın Avrupa Ar-Ge merkezinde yeniden kalibre edilmiş. Bunun yanı sıra iç mekanda kullanılan renk ve döşeme seçeneklerine kadar pek çok detay da Avrupalı kullanıcıların zevklerine göre belirlenmiş.

    Tesla Model Y rakibi Mazda CX-6e'nin Avrupa fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak Mazda CX-6e, Tesla Model Y'nin baskın olduğu bu segmentte "kalite ve zengin donanım" kozuyla şansını deniyor. Ancak mevcut fiyatlandırmanın önemli bir dezavantaj yarattığı kesin. Mazda CX-6e malzeme kalitesi, zengin donanımı ve Avrupa sürüş dinamiklerine uygun modifikasyonlarıyla öne çıkmaya çalışacak. Japon markanın başarılı olup olmayacağını ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

    Kaynakça https://www.mazda.fr/configurateur/MAZDA_CX-6e/5WGN/ https://fr.mazda-press.com/actualites/2026/presentation-du-nouveau-mazda-cx-6e-au-salon-de-lautomobile-de-bruxelles--lincarnation-de-la-conduite-electrique-sous-sa-forme-la-plus-aboutie
