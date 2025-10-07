Tesla Model Y Standard tanıtıldı: Daha ucuz Model Y’de neler eksik?

Yeni Model Y Standard’ın başlangıç fiyatı 39.990 dolar olarak açıklandı. Bu, mevcut Model Y’nin 44.990 dolarlık giriş fiyatına göre 5.000 dolar daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Ancak çıkarılan özelliklere bakıldığında bu fiyat farkının az olduğunu söyleyebiliriz.
🚗 Dış tasarımda sadeleşme
Araç, üç farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Gri renk ücretsiz olarak gelirken, beyaz için 1.000 dolar, siyah için 1.500 dolar ek ücret talep ediliyor.
🪑 İç mekanda ciddi kısıtlamalar
🔊 Ses sistemi ve ekipman farkları
Model Y Standard’da 7 hoparlörlü ses sistemi (subwoofer yok) bulunuyor. Üst donanımlarda bu sayı 15 hoparlöre çıkıyor. Orta konsolda derin saklama alanları yerine iki bardaklık yer alıyor. Ambiyans aydınlatma özelliği çıkarılmış, arka yolcu ekranı sunulmuyor ve ön bagaj hacmi de daha küçük tutulmuş.
Cam tavan bu versiyonda da mevcut ancak iç kısmı kumaş malzeme ile kaplanmış. Tesla, bu versiyonda maliyeti düşürmek için sadece donanımlarda değil, yazılım tarafında da sadeleştirmeye gitmiş. Basit otopilot dahil bazı sürüş destek özellikleri bu modelde sunulmuyor. Son olarak, FM/AM radyo da çıkarılan özellikler arasında.
Teknik tarafa baktığımızda ısı pompasına sahip termal yönetim sistemiyle yola devam ediliyor. 69 kWsa batarya ile ABD'deki EPA ölçümlerine göre 516 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlayan modelin 225 kW'a varan DC şarj desteğiyle 15 dk şarjla 257 kilometre civarında menzil elde etmesi hedefleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster
77 Kişi Okuyor (7 Üye, 70 Misafir) 16 Masaüstü 61 Mobil
1466 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, elektrikliotomobil ve