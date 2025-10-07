Giriş
    Tesla Model Y Standard tanıtıldı: Daha ucuz Model Y’de neler eksik?

    Tesla, uygun fiyatlı elektrikli SUV’si Model Y Standard’ı tanıttı. 39.990 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken yeni versiyon, birçok donanımdan feragat ederek Tesla deneyimini daha erişilebilir kılıyor.

    Tesla Model Y Standard tanıtıldı: Ucuz Model Y’de neler eksik? Tam Boyutta Gör
    Tesla, merakla beklenen daha uygun fiyatlı Model Y versiyonunu resmen satışa sundu. Tesla Model Y Standard olarak adlandırılan yeni versiyon, markanın Kuzey Amerika pazarındaki en ucuz elektrikli SUV modeli oldu.

    Yeni Model Y Standard’ın başlangıç fiyatı 39.990 dolar olarak açıklandı. Bu, mevcut Model Y’nin 44.990 dolarlık giriş fiyatına göre 5.000 dolar daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Ancak çıkarılan özelliklere bakıldığında bu fiyat farkının az olduğunu söyleyebiliriz.

    🚗 Dış tasarımda sadeleşme

    Tesla Model Y Standard tanıtıldı: Ucuz Model Y’de neler eksik? Tam Boyutta Gör
    Model Y Standard’ın ön bölümünde daha sade bir tasarım dikkat çekiyor. Boydan boya uzanan LED şerit yerine ince farlar kullanılmış ve Matrix LED teknolojisi kaldırılmış. Yenilenen tampon tasarımı da bu sadeleşmeye eşlik ediyor. Yan tarafta ise aerodinamik verimliliği artırdığı belirtilen 18 inçlik yeni jant tasarımı öne çıkıyor.

    Araç, üç farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Gri renk ücretsiz olarak gelirken, beyaz için 1.000 dolar, siyah için 1.500 dolar ek ücret talep ediliyor.

    🪑 İç mekanda ciddi kısıtlamalar

    Tesla Model Y Standard tanıtıldı: Ucuz Model Y’de neler eksik? Tam Boyutta Gör
    Yeni Tesla Model Y Standard, iç mekanda da bazı sadeleştirmelerle geliyor. Bu versiyonda HEPA filtre bulunmuyor. Döşemelerde kumaş ve vegan deri kombinasyonu kullanılmış. Aynalar ve koltuklar manuel ayarlı, ayrıca ön camlarda lamine cam kullanılmadığı için ses yalıtımı da daha zayıf.

    🔊 Ses sistemi ve ekipman farkları

    Model Y Standard’da 7 hoparlörlü ses sistemi (subwoofer yok) bulunuyor. Üst donanımlarda bu sayı 15 hoparlöre çıkıyor. Orta konsolda derin saklama alanları yerine iki bardaklık yer alıyor. Ambiyans aydınlatma özelliği çıkarılmış, arka yolcu ekranı sunulmuyor ve ön bagaj hacmi de daha küçük tutulmuş.

    Cam tavan bu versiyonda da mevcut ancak iç kısmı kumaş malzeme ile kaplanmış. Tesla, bu versiyonda maliyeti düşürmek için sadece donanımlarda değil, yazılım tarafında da sadeleştirmeye gitmiş. Basit otopilot dahil bazı sürüş destek özellikleri bu modelde sunulmuyor. Son olarak, FM/AM radyo da çıkarılan özellikler arasında.

    Teknik tarafa baktığımızda ısı pompasına sahip termal yönetim sistemiyle yola devam ediliyor. 69 kWsa batarya ile ABD'deki EPA ölçümlerine göre 516 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlayan modelin 225 kW'a varan DC şarj desteğiyle 15 dk şarjla 257 kilometre civarında menzil elde etmesi hedefleniyor.

