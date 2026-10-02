Tesla Model Y Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Tesla Türkiye, Model Y ailesinin üst versiyonlarında yeni bir fiyat artışına gitti. 2 Ekim itibarıyla Model Y Premium, Long Range Dört Çeker ve Performance seçeneklerinin fiyatları yükseldi. Serinin giriş seviyesini oluşturan arkadan itişli standart Model Y ise zamdan etkilenmedi.

Üst paketler zamlandı

Tesla Model Y Ekim 2026 zamlı fiyatlar Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş 2.474.000 TL 2.474.000 TL Tesla Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.000 TL 3.906.000 TL Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL 4.620.000 TL Tesla Model Y Performance Dört Çeker 4.756.000 TL 4.996.000 TL

Arkadan itişli Model Y Premium’un fiyatı 3 milyon 682 bin TL’den 3 milyon 906 bin TL’ye çıkarken, Long Range Dört Çeker versiyon 4 milyon 410 bin TL’den 4 milyon 620 bin TL’ye yükseldi. Serinin performans odaklı seçeneği Performance ise 4 milyon 756 bin TL’den 4 milyon 996 bin TL’ye çıktı. Arkadan itişli standart Model Y, 2 milyon 474 bin TL fiyatıyla satışa sunulmaya devam ediyor.

Tüm modeller için açıklanan tahmini teslimat tarihi ise Şubat-Mart 2027 olarak belirtiliyor.

Tesla, Model Y fiyatlarında bir önceki artışı Temmuz ayında gerçekleştirmişti. O dönemde de giriş seviyesindeki Model Y Arkadan Çekiş'in fiyatı korunmuş ve 2 milyon 474 bin 985 TL seviyesinde tutulmuştu.

Model Y versiyonlarının özellikleri

Standart Model Y, arkadan itişli yapısı ve LFP bataryasıyla yaklaşık 534 km WLTP menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanma 7,8 saniye, DC hızlı şarj desteği ise 170 kW seviyesinde. İç mekanda 16 inç QHD ekran, 7 hoparlörlü ses sistemi ve 18 inç jantlar bulunuyor.

Long Range Arkadan Çekiş, daha büyük bataryası sayesinde 600-609 km WLTP menzil sunuyor ve 250 kW şarj desteğiyle geliyor. Premium donanımda panoramik cam tavan, havalandırmalı ve ısıtmalı vegan deri koltuklar, HEPA filtre ve 19 inç jantlar yer alıyor.

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Long Range Dört Çeker, çift motoruyla 4,8 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve yaklaşık 600 km WLTP menzil sağlıyor. 250 kW şarj desteğinin yanında 15 hoparlör ve subwoofer içeren Premium Ses Sistemi standart olarak sunuluyor.

Performance ise ailenin en hızlı seçeneği olarak 3,5 saniyede 0-100 km/s hızlanıyor ve yaklaşık 580 km WLTP menzil sunuyor. 21 inç Arachnid jantlar, performans frenleri, alçaltılmış süspansiyon ve spor koltuklar bu versiyonun öne çıkan donanımları arasında.

Türkiye'deki tüm Model Y versiyonlarında Standart Otopilot, Nöbetçi Modu, kablosuz şarj pedleri, 65W USB-C bağlantıları ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol özellikleri standart olarak sunuluyor. Geliştirilmiş Otopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) paketleri ise opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

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Tesla Model Y Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

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