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    Tesla Model Y Türkiye’de zamlandı: Üst paketlerin fiyatı değişti

    Tesla, Model Y'nin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Giriş seviyesindeki paketin fiyatı değişmezken Premium Long Range ve Performance varyantlarının fiyatı güncellendi.

    tesla model y türkiye zam Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye'de satışta olan Model Y için yeni fiyat listesini yayımladı. Yapılan güncellemeyle birlikte model ailesinin üç farklı versiyonunda fiyat artışı yaşanırken giriş seviyesindeki Arkadan İtiş seçeneğinin fiyatı ise değişmedi.

    Güncel Tesla Model Y Türkiye fiyatları

    Versiyon Eski fiyat Yeni fiyat
    Tesla Model Y Arkadan Çekiş 2.474.985 TL 2.474.985 TL
    Tesla Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL 3.682.800 TL
    Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL 4.410.000 TL
    Tesla Model Y Performance Dört Çeker 4.546.500 TL 4.756.000 TL

    Güncel listeye göre Arkadan İtiş versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL anahtar teslim fiyatını koruyor. Buna karşılık Premium Long Range Arkadan İtiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonlarının fiyatları yükseldi.

    Yeni fiyat listesinde Premium Long Range Arkadan İtiş versiyonu 3 milyon 682 bin 800 TL, Premium Long Range Dört Çeker versiyonu 4 milyon 410 bin TL, Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 756 bin TL anahtar teslim fiyatıyla yer alıyor.

    Önceki listeyle karşılaştırıldığında Premium Long Range Arkadan İtiş versiyonunda 148 bin 800 TL, Premium Long Range Dört Çeker versiyonunda 210 bin TL ve Performance Dört Çeker versiyonunda 209 bin 500 TL artış gerçekleşti.

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