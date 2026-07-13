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    Tesla'nın 2nm AI5 çipi kritik aşamayı geçti: 2nm üretim başlıyor

    Samsung, Tesla'nın yeni nesil AI5 çipinin tasarım sürecinin tamamlandığını doğruladı. 2nm SF2T süreciyle üretilecek çipin yıl sonunda üretime girmesi bekleniyor.

    Tesla'nın 2nm AI5 çipi kritik aşamayı geçti: 2nm üretim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, yeni otonom sürüş çipi üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere ve AI5 teknolojisinin, performans tarafında fark yaratması bekleniyor. Son olarak Samsung, Tesla'nın yeni nesil AI5 çipinin üretim öncesindeki son tasarım aşamasını tamamladığını doğruladı. Böylece Tesla'nın yeni işlemcisi için seri üretim sürecine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

    Tesla AI5 çipi üretime giriyor

    Kaçıranlar için Tesla CEO'su Elon Musk, nisan ayında AI5 çipinin şirket tarafındaki tape-out sürecinin tamamlandığını açıklamıştı. Ancak bir çipin üretime geçebilmesi için üretici firmanın da tasarımı üretime uygun hale getirmesi gerekiyor. Samsung'un yaptığı son açıklama ise, bu sürecin de başarıyla tamamlandığını gösteriyor.

    Şirketin verdiği bilgiye göre AI5 çipi artık üretime hazır durumda. İlk üretimin yıl sonuna doğru başlaması beklenirken, tam ölçekli seri üretim kapasitesine ise 2027 yılının ortalarından önce ulaşılması beklenmiyor.

    2nm SF2T üretim teknolojisi kullanılacak

    Ayrıca Samsung, Tesla AI5'in daha önce iddia edildiği gibi 3nm yerine yeni nesil 2nm sınıfı SF2T üretim süreciyle üretileceğini de doğruladı. Böylece uzun süredir gündemde olan üretim teknolojisiyle ilgili belirsizlik de ortadan kalkmış oldu. Üretimin, Samsung'un Taylor, Teksas tesisindeki 2nm üretim hatlarında gerçekleştirileceği belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre gelecekte geliştirilecek AI6 çipinin de aynı SF2T üretim teknolojisini kullanması planlanıyor.

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