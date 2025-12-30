Tesla’nın 4680 bataryalarında büyük bir kriz yaşanıyor

Fiili iptal anlamına geliyor
L&F’nin kamuya yaptığı resmi bildirimde, daha önce milyarlarca dolarlık olarak duyurulan sözleşmenin güncel değerinin sadece 7.386 dolar seviyesine çekildiği belirtildi. 2023’ün başında açıklanan anlaşmanın toplam büyüklüğü 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Bugün gelinen noktada Tesla’nın kendi üretimi olan 4680 hücrelerini kullanan tek seri üretim araç Cybertruck konumunda. L&F, anlaşma değerindeki sert düşüşün nedenini resmi olarak “tedarik miktarındaki değişiklik” şeklinde açıkladı. Bilindiği üzere Cybertruck’a yönelik zayıf talep doğrudan 4680 hücre ihtiyacını azaltıyor. Haliyle L&F’nin katot malzemelerini satması da mümkün olmuyor.
Cybertruck satışları beklentilerin çok altında
Öte yandan anlaşmanın değerinin yüzde 99 oranında azaltılması aslında fiili bir iptal anlamını taşıyor. Bu tablo, Tesla’nın 4680 üretimini büyütmediğini, aksine yavaşlatıyor ya da tamamen geri çekiyor olabileceğini düşündürüyor.
Beş yıl önce düzenlenen Battery Day etkinliğinde oyunun kurallarını değiştirecek teknoloji olarak sunulan 4680 hücreleri, aradan geçen zamana rağmen ölçeklenebilir üretime geçebilmiş değil. Özellikle kuru elektrot üretim sürecinin beklenenden çok daha karmaşık olduğu ve verimlilik problemleri yarattığı belirtiliyor.
Tesla’nın gelecekte tanıtmayı planladığı Cybercab modelinin de 4680 hücrelerini kullanacağı ifade ediliyor. Ancak bu projenin de Cybertruck benzeri bir kaderle karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Elon Musk, direksiyonsuz ve tamamen otonom bir aracın 2026 başında yollara çıkacağını iddia etse de Tesla’nın henüz Seviye 4 otonom sürüş sorunlarını çözebilmiş olmadığı biliniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: