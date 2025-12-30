Tesla’nın 4680 bataryalarında büyük bir kriz yaşanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın büyük umutlarla geliştirdiği 4680 batarya programı, tedarik zincirinden gelen son verilerle birlikte ciddi bir krizin içine girmiş görünüyor. Güney Kore merkezli batarya malzemeleri üreticisi L&F Co, Tesla ile yaptığı dev ölçekli tedarik anlaşmasının değerinin yüzde 99’dan fazla düşürüldüğünü açıkladı. Bu gelişme, Tesla’nın kendi üretimi olan 4680 batarya hücrelerine yönelik talebin neredeyse tamamen ortadan kalktığına işaret ediyor.

Fiili iptal anlamına geliyor

L&F’nin kamuya yaptığı resmi bildirimde, daha önce milyarlarca dolarlık olarak duyurulan sözleşmenin güncel değerinin sadece 7.386 dolar seviyesine çekildiği belirtildi. 2023’ün başında açıklanan anlaşmanın toplam büyüklüğü 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Tam Boyutta Gör Söz konusu anlaşma, yüksek nikel içerikli katot malzemelerinin Tesla’ya doğrudan tedarik edilmesini kapsıyordu. Bu malzemeler, Elon Musk’ın uzun süre Tesla’nın geleceği olarak tanımladığı 4680 batarya hücreleri için kritik öneme sahipti. Musk, bu hücrelerin batarya maliyetlerini yarıya indireceğini ve daha ucuz elektrikli araçların önünü açacağını savunmuş ancak bu plan daha sonra rafa kaldırılmıştı.

Tesla'da can sıkan tahmin: Teslimatlar azalıyor 12 sa. önce eklendi

Bugün gelinen noktada Tesla’nın kendi üretimi olan 4680 hücrelerini kullanan tek seri üretim araç Cybertruck konumunda. L&F, anlaşma değerindeki sert düşüşün nedenini resmi olarak “tedarik miktarındaki değişiklik” şeklinde açıkladı. Bilindiği üzere Cybertruck’a yönelik zayıf talep doğrudan 4680 hücre ihtiyacını azaltıyor. Haliyle L&F’nin katot malzemelerini satması da mümkün olmuyor.

Cybertruck satışları beklentilerin çok altında

Tam Boyutta Gör Cybertruck cephesindeki tablo, 4680 programının neden çıkmaza girdiğini açıkça gösteriyor. Tesla, Giga Texas tesisinde yıllık 250 bin adetlik üretim kapasitesi kurmuş olmasına rağmen, aracın mevcut satış hızı yıllık yaklaşık 20 ila 25 bin adet seviyesinde seyrediyor. Yılın ilk aylarından itibaren stokların birikmeye başlamasıyla Tesla, önce indirimli finansman seçeneklerine, ardından yüzde 0 faizli kredi kampanyalarına yönelmek zorunda kaldı.

Öte yandan anlaşmanın değerinin yüzde 99 oranında azaltılması aslında fiili bir iptal anlamını taşıyor. Bu tablo, Tesla’nın 4680 üretimini büyütmediğini, aksine yavaşlatıyor ya da tamamen geri çekiyor olabileceğini düşündürüyor.

Beş yıl önce düzenlenen Battery Day etkinliğinde oyunun kurallarını değiştirecek teknoloji olarak sunulan 4680 hücreleri, aradan geçen zamana rağmen ölçeklenebilir üretime geçebilmiş değil. Özellikle kuru elektrot üretim sürecinin beklenenden çok daha karmaşık olduğu ve verimlilik problemleri yarattığı belirtiliyor.

Tesla’nın gelecekte tanıtmayı planladığı Cybercab modelinin de 4680 hücrelerini kullanacağı ifade ediliyor. Ancak bu projenin de Cybertruck benzeri bir kaderle karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Elon Musk, direksiyonsuz ve tamamen otonom bir aracın 2026 başında yollara çıkacağını iddia etse de Tesla’nın henüz Seviye 4 otonom sürüş sorunlarını çözebilmiş olmadığı biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’nın 4680 bataryalarında büyük bir kriz yaşanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: