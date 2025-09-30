Giriş
    Tesla’nın 500 kW V4 Supercharger’ları devreye alındı

    Tesla’nın 500 kW kapasiteli yeni V4 Supercharger’ı hizmete girdi. Cybertruck ve 800V mimarili araçlar daha hızlı şarj olurken, sistem yakında diğer markalara da açılacak.

    Tesla’nın 500 kW V4 Supercharger’ları devreye alındı Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil hızlı şarj istasyonunu nihayet kullanıma açtı. Kaliforniya’da faaliyete geçen ilk tam donanımlı V4 Supercharger istasyonu, 500 kW’a kadar şarj gücü sunuyor. Bu adım, şirketin yaklaşık üç yıldır kademeli ve karmaşık şekilde yürüttüğü V4 altyapı geçişinin somutlaşmış hali olarak öne çıkıyor.

    Tesla’nın Supercharger ağı, kapsamı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığıyla dünyanın en başarılı elektrikli araç şarj ağı olarak gösteriliyor. Ancak bugüne kadar şarj hızı konusunda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. V3 Supercharger’lar 250 kW ile sınırlıyken, diğer üreticiler 350 kW seviyesini yıllardır aşmış durumda.

    1.000V’a kadar destek

    Tesla, uzun süredir daha şık tasarımlı ve uzun kablolu V4 şarj ünitelerini sahaya kuruyordu ancak bunlar V3 kabinlere bağlı kaldığı için 250 kW ile sınırlıydı. Cybertruck bu sistemden 325 kW’a kadar faydalanabilse de tam 500 kW potansiyeli ancak yeni V4 kabinlerle mümkün oldu. Bu kabinler yalnızca binek araçlara 500 kW sağlamakla kalmıyor, Tesla Semi için 1,2 megawatt’a kadar şarj gücü sunabiliyor. Kaliforniya’daki istasyon ise hem V4 üniteleri hem de V4 güç kabinleriyle gerçek anlamda ilk tam kurulum oldu. V4 altyapısı 400V’tan 1.000V’a kadar farklı araç mimarilerini destekliyor.

    Şirket, Cybertruck ile gerçekleştirdiği testte aracın 0’dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 35 dakikada ulaştığını gösteren bir video paylaştı. 500 kW’lık tam kapasiteden şu anda yalnızca Cybertruck yararlanabiliyor. Cybertruck sahipleri yaklaşık yüzde 30 daha hızlı şarj görebilirken, 400V mimarili Model 3, S, X ve Y araçları için üst sınır 250 kW olmaya devam ediyor. Yine de bu hız, yalnızca 15 dakikalık şarjla yaklaşık 320 kilometre menzil kazandırmaya yetiyor.

    Tesla, yakın zamanda V4 Supercharger istasyonlarını Tesla dışı elektrikli araçlara da açmayı hedefliyor. Özellikle farklı şarj portu konumlarına sahip araçlar için daha uzun kablo tasarımı sayesinde erişim kolaylaşacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 23 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

