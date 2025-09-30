Tesla’nın 500 kW V4 Supercharger’ları devreye alındı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir merakla beklenen yeni nesil hızlı şarj istasyonunu nihayet kullanıma açtı. Kaliforniya’da faaliyete geçen ilk tam donanımlı V4 Supercharger istasyonu, 500 kW’a kadar şarj gücü sunuyor. Bu adım, şirketin yaklaşık üç yıldır kademeli ve karmaşık şekilde yürüttüğü V4 altyapı geçişinin somutlaşmış hali olarak öne çıkıyor.

Tesla’nın Supercharger ağı, kapsamı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığıyla dünyanın en başarılı elektrikli araç şarj ağı olarak gösteriliyor. Ancak bugüne kadar şarj hızı konusunda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. V3 Supercharger’lar 250 kW ile sınırlıyken, diğer üreticiler 350 kW seviyesini yıllardır aşmış durumda.

1.000V’a kadar destek

Tesla, uzun süredir daha şık tasarımlı ve uzun kablolu V4 şarj ünitelerini sahaya kuruyordu ancak bunlar V3 kabinlere bağlı kaldığı için 250 kW ile sınırlıydı. Cybertruck bu sistemden 325 kW’a kadar faydalanabilse de tam 500 kW potansiyeli ancak yeni V4 kabinlerle mümkün oldu. Bu kabinler yalnızca binek araçlara 500 kW sağlamakla kalmıyor, Tesla Semi için 1,2 megawatt’a kadar şarj gücü sunabiliyor. Kaliforniya’daki istasyon ise hem V4 üniteleri hem de V4 güç kabinleriyle gerçek anlamda ilk tam kurulum oldu. V4 altyapısı 400V’tan 1.000V’a kadar farklı araç mimarilerini destekliyor.

Xiaomi CEO'sundan Tesla'ya övgü dolu sözler 17 sa. önce eklendi

Şirket, Cybertruck ile gerçekleştirdiği testte aracın 0’dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 35 dakikada ulaştığını gösteren bir video paylaştı. 500 kW’lık tam kapasiteden şu anda yalnızca Cybertruck yararlanabiliyor. Cybertruck sahipleri yaklaşık yüzde 30 daha hızlı şarj görebilirken, 400V mimarili Model 3, S, X ve Y araçları için üst sınır 250 kW olmaya devam ediyor. Yine de bu hız, yalnızca 15 dakikalık şarjla yaklaşık 320 kilometre menzil kazandırmaya yetiyor.

Tesla, yakın zamanda V4 Supercharger istasyonlarını Tesla dışı elektrikli araçlara da açmayı hedefliyor. Özellikle farklı şarj portu konumlarına sahip araçlar için daha uzun kablo tasarımı sayesinde erişim kolaylaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’nın 500 kW V4 Supercharger’ları devreye alındı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: