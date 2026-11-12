Tesla’nın Avrupa açılımı sürüyor: Finlandiya, on birinci ülke oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tesla'nın sürüş destek sistemi Finlandiya'da geçici onay alarak Avrupa'da 11 ülkeye ulaştı. Traficom, yapılan düzenlemelerle hız sınırı aşım ayarlarının kısıtlandığını ve sistemin daha güvenli hale getirildiğini belirtti. Ülkedeki yaklaşık 9 bin Tesla aracını ilgilendiren bu onay ulusal düzeyde geçerli. Sistem henüz AB genelinde toplu bir onay alabilmiş değil. Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini tüm Avrupa'ya yayabilmesi için büyük üye ülkelerin desteği gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Traficom, Tesla'nın Assisted Driving (TAD) sistemine geçici kullanım izni verdi. Daha önce Full Self-Driving (FSD) adıyla sunulan sistemin ismi değiştirilirken sürüş sırasında hız kontrolünü etkileyen bazı özellikler de yeniden düzenlendi. Finlandiya'nın onayıyla birlikte sistem, Avrupa'da geçici kullanım izni alan 11'inci ülke oldu.

Tesla, sürüş destek sisteminde değişikliklere gitti

Traficom, isim değişikliğinin sürücüler ve tüketiciler açısından sistemin gerçek niteliğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını belirtti. Yapılan değişiklikler kapsamında sürücülerin hız sınırının yüzde 50 üzerine kadar sürekli yüksek hız talep etmesine imkan tanıyan ayarlar sınırlandırıldı. Hız sınırının aşılmasına izin veren tercihler, araç her yeniden çalıştırıldığında varsayılan ayarlara dönüyor.

Bunun yanında sürücülere sistemin seçtiği hız ayarları hakkında daha kapsamlı ve anlaşılır bilgiler sunulmaya başlandı. Traficom'a göre bu düzenlemeler, sürücülerin aracın hangi kararları aldığını ve hangi ayarların etkin olduğunu daha iyi anlamasını sağlayacak.

Finlandiya'da Assisted Driving sistemini destekleyen yaklaşık 8 bin ila 9 bin Tesla bulunuyor. Bu araçlar, ülkedeki toplam otomobil filosunun yaklaşık yüzde 0,3'ünü oluşturuyor.

Tesla FSD, Avrupa'da 11 ülkede onay aldı

Tam Boyutta Gör

Finlandiya'nın verdiği geçici izin, Tesla'nın sistemini Avrupa genelinde kullanıma sunabilmesi açısından önemli olsa da henüz AB çapında bir onay anlamına gelmiyor. Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte Belçika, Hollanda, Danimarka, Litvanya, Estonya, Slovenya, Çekya, Hırvatistan, Slovakya, Letonya ve Finlandiya sistemi ulusal düzeyde onaylayan 11 ülke oldu.

Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geri 13 sa. önce eklendi

Buna karşın Tesla, Avrupa Birliği'nin en büyük üye ülkelerinden henüz destek alabilmiş değil. Sistemin AB genelinde onaylanabilmesi için üye devletler arasında nitelikli çoğunluğun desteğini alması gerekiyor. Avrupa düzeyindeki oylamada ret kararı çıkması durumunda daha önce ülkelerin kendi mevzuatları kapsamında verdiği izinler de geçersiz hale gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: