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    Tesla’nın Avrupa açılımı sürüyor: Finlandiya, on birinci ülke oldu

    Finlandiya, Tesla'nın Assisted Driving (eski adı FSD) sistemine geçici kullanım izni verdi. Yeni onay ile birlikte Tesla’nın otonom sürüş sistemine Avrupa’da onay veren ülke sayısı 11 oldu.

    Tesla’nın Avrupa açılımı sürüyor: Finlandiya, 11'inci ülke oldu Tam Boyutta Gör

    Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Traficom, Tesla'nın Assisted Driving (TAD) sistemine geçici kullanım izni verdi. Daha önce Full Self-Driving (FSD) adıyla sunulan sistemin ismi değiştirilirken sürüş sırasında hız kontrolünü etkileyen bazı özellikler de yeniden düzenlendi. Finlandiya'nın onayıyla birlikte sistem, Avrupa'da geçici kullanım izni alan 11'inci ülke oldu.

    Tesla, sürüş destek sisteminde değişikliklere gitti

    Traficom, isim değişikliğinin sürücüler ve tüketiciler açısından sistemin gerçek niteliğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını belirtti. Yapılan değişiklikler kapsamında sürücülerin hız sınırının yüzde 50 üzerine kadar sürekli yüksek hız talep etmesine imkan tanıyan ayarlar sınırlandırıldı. Hız sınırının aşılmasına izin veren tercihler, araç her yeniden çalıştırıldığında varsayılan ayarlara dönüyor.

    Bunun yanında sürücülere sistemin seçtiği hız ayarları hakkında daha kapsamlı ve anlaşılır bilgiler sunulmaya başlandı. Traficom'a göre bu düzenlemeler, sürücülerin aracın hangi kararları aldığını ve hangi ayarların etkin olduğunu daha iyi anlamasını sağlayacak.

    Finlandiya'da Assisted Driving sistemini destekleyen yaklaşık 8 bin ila 9 bin Tesla bulunuyor. Bu araçlar, ülkedeki toplam otomobil filosunun yaklaşık yüzde 0,3'ünü oluşturuyor.

    Tesla FSD, Avrupa'da 11 ülkede onay aldı

    Tesla’nın Avrupa açılımı sürüyor: Finlandiya, 11'inci ülke oldu Tam Boyutta Gör

    Finlandiya'nın verdiği geçici izin, Tesla'nın sistemini Avrupa genelinde kullanıma sunabilmesi açısından önemli olsa da henüz AB çapında bir onay anlamına gelmiyor. Finlandiya'nın da katılmasıyla birlikte Belçika, Hollanda, Danimarka, Litvanya, Estonya, Slovenya, Çekya, Hırvatistan, Slovakya, Letonya ve Finlandiya sistemi ulusal düzeyde onaylayan 11 ülke oldu.

    Buna karşın Tesla, Avrupa Birliği'nin en büyük üye ülkelerinden henüz destek alabilmiş değil. Sistemin AB genelinde onaylanabilmesi için üye devletler arasında nitelikli çoğunluğun desteğini alması gerekiyor. Avrupa düzeyindeki oylamada ret kararı çıkması durumunda daha önce ülkelerin kendi mevzuatları kapsamında verdiği izinler de geçersiz hale gelecek.

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