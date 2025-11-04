Tesla’nın Avrupa krizi: Bazı ülkelerde yüzde 90’a varan düşüş var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Avrupa pazarındaki kan kaybı ekim ayında da devam etti. Kıtadan gelen ilk kayıt verileri, şirketin satışlarının dramatik biçimde azaldığını ve bazı ülkelerde neredeyse çöktüğünü gösteriyor. Ekim 2025 verilerine göre Tesla, Avrupa’daki dokuz büyük pazarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,3 oranında düşüş yaşadı. Bu ülkelerde toplam 4.170 adet Tesla aracı tescil edilirken, geçen yıl aynı pazarlarda bu sayı 6.549 seviyesindeydi.

Veri paylaşan ülkeler arasında Norveç, Fransa, İsveç, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Avusturya ve Finlandiya yer alıyor. Yalnızca Fransa’da satışlarda artış görülürken, geri kalan tüm pazarlarda çarpıcı gerilemeler kaydedildi.

Tesla, Avrupa’da çöküyor

Fransa’da Tesla, hükümetin düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni elektrikli araç teşvik programı sayesinde yüzde 83,7 artışla 1.784 adet satış gerçekleştirdi. Ancak tablo genel anlamda son derece olumsuz. İsveç’te satışlar yüzde 88,7, Finlandiya’da yüzde 67,6, Avusturya’da yüzde 64,5, Portekiz’de yüzde 58,7, Norveç’te yüzde 50,2, İtalya’da yüzde 47,1 ve Hollanda’da yüzde 47,9 oranında geriledi.

İlginç şekilde, Tesla bu sert kayıpları yaşarken Avrupa genelinde elektrikli araç satışları aynı dönemde yüzde 119 oranında artış gösterdi. Bu da Tesla’nın düşüşünün sektörel bir zayıflıktan değil, markaya özgü sorunlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu kötü tablo birkaç faktörün birleşiminden oluşuyor. Çinli elektrikli araç üreticilerinin agresif fiyat politikaları ve yeni model atağı Tesla’nın Avrupa’daki pazar payını hızla daralttı. Buna ek olarak, Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi çıkışları da markaya yönelik algıyı olumsuz etkiliyor. Musk’ın hem ABD’de hem de Avrupa’da yaptığı açıklamalar, özellikle liberal kullanıcı kitlesi arasında tepki çekti ve birçok potansiyel alıcının markadan uzaklaşmasına yol açtı.

Tesla’nın Avrupa’daki düşüşü sadece son aylara özgü değil. 2025’in ilk on ayında şirketin Avrupa genelindeki toplam tescil sayısı geçen yıla göre yüzde 30’dan fazla azalarak 255.000’den 177.000 adede geriledi.

Tesla’nın Avrupa satışları (Ekim 2025)

İsveç: %88,7 düşüş (1.175 --> 133) Finlandiya: %67,6 düşüş (145 --> 47) Avusturya: %64,5 düşüş (273 --> 97) Portekiz: %58,7 düşüş (349 --> 144) Norveç: %50,2 düşüş (1.348 --> 671) İtalya: %47,1 düşüş (484 --> 256) Hollanda: %47,9 düşüş (1.238 --> 645) İspanya: %30,6 düşüş (566 --> 393) Danimarka: %86 düşüş Fransa: %83,7 artış (971 --> 1.784)

