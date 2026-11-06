Tesla'nın büyük hayal kırıklığı: Cybertruck üretimden kalkıyor!

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Oynat Tesla, beklentilerin altında kalan satışlar nedeniyle ikonik modeli Cybertruck'ın üretimini 2027 yılında durdurma kararı aldı. Elon Musk, Teksas'taki tesisin kapasitesini otonom Cybercab üretimine kaydıracaklarını açıkladı. Yıllık 250 bin adetlik hedefle yola çıkan pick-up, düşük talep sebebiyle yılda yalnızca 30 bin civarında satılabildi. Yapılan fiyat düzenlemeleri de bu düşüşü engelleyemedi. Böylece Cybertruck, Tesla'nın en kısa ömürlü araçlarından biri olarak tarihe geçecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla, sıradışı elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın üretimini 2027 yılının ortalarında sonlandırmaya hazırlanıyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini kademeli olarak durdurarak üretim kapasitesini Cybercab modeline ayıracak. Ancak kararın arkasında, aracın beklentilerin oldukça altında kalan satış performansının olduğu belirtiliyor.

Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada Cybertruck üretiminin 2027 ortalarında sona ereceğini duyurdu. Musk, kararın gerekçesi olarak Cybercab üretimini artırmak için fabrikada alan açılması ihtiyacını gösterdi. Böylece, ilk teslimatları 2023 yılının sonlarında gerçekleştirilen Cybertruck, piyasaya çıkışından yaklaşık üç buçuk yıl sonra piyasadan çıkmış olacak.

Satışlar beklentilerin çok altında kaldı

Cybertruck'ın üretimden kaldırılmasında en önemli etkenlerden biri, satışların Tesla'nın başlangıçtaki hedeflerinin çok gerisinde kalması. Şirket, modelin üretim hattını yılda 250 bin araç kapasitesine göre tasarlamıştı. Ancak mevcut satış temposu bu hedefin yalnızca küçük bir bölümüne ulaşabiliyor. Tesla, Cybertruck satışlarını Model S, Model X ve Semi modelleriyle birlikte açıkladığı diğer modeller kategorisinde raporluyor.

Tesla'nın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde bu kategoride gerçekleştirdiği teslimat sayısı 8 bin 295 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüşe işaret ederken 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı. Model S ve Model X üretiminin nisan ayında sona ermesi nedeniyle bu teslimatların yaklaşık 7 bin ila 8 bininin Cybertruck'a ait olduğu tahmin ediliyor. Bu da aracın yıllık satış hızının yaklaşık 30 bin adet seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Tesla'nın mevcut Cybertruck üretim kapasitesi ise 125 bin adedin üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla şirket, kurulu kapasitesinin yaklaşık dörtte birini kullanabilirken başlangıçta hedeflediği yıllık 250 bin adetlik üretim planının da oldukça uzağında kalıyor.

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ABD pazarındaki veriler de modelin yaşadığı talep sorununu ortaya koyuyor. Cox Automotive tahminlerine göre Cybertruck satışları 2026'nın ilk çeyreğinde 3 bin 519, ikinci çeyreğinde ise 3 bin 744 adet olarak gerçekleşti. Model, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ulaştığı 14 bin 416 adetlik satış seviyesinden önemli ölçüde geriledi. Üstelik Cybertruck satışlarının bir bölümünün doğrudan bireysel müşterilerden gelmediği de belirtiliyor. S&P Global Mobility verilerine göre SpaceX, 2025'in son çeyreğinde 1.279 Cybertruck satın aldı. Elon Musk'ın şirketlerinin aynı dönemde toplam 1.339 araç satın aldığı ve bunun ABD'deki Cybertruck tescillerinin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Tesla, düşen talebi canlandırmak için farklı fiyat seçenekleri de denedi. Şirket, 2025 yılında daha uygun fiyatlı arkadan itişli Cybertruck versiyonunu piyasaya sürdü ancak bu seçeneği birkaç ay sonra satıştan kaldırdı. Ardından çift motorlu daha uygun fiyatlı bir versiyon sunuldu. Buna rağmen ağustos ayında fiyatlara 5 bin dolar zam yapılmasıyla çift motorlu Cybertruck'ın başlangıç fiyatı 74 bin 990 dolara yükseldi.

Tesla henüz üretimin sona ermesinin ardından mevcut stokların ne kadar süreyle satılacağı veya Cybertruck sahiplerine yönelik yedek parça ve servis desteğinin nasıl sürdürüleceği konusunda açıklama yapmadı. Şirketin önümüzdeki dönemde üretim kaynaklarını Cybercab'a kaydırmasıyla birlikte Cybertruck'ın Tesla'nın kısa ömürlü modellerinden biri olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

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