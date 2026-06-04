Tesla’nın Çin’de üretilen elektrikli araç satışları yüzde 40 arttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, Çin pazarında mayıs ayında ciddi bir büyüme kaydederek ülkede üretilen elektrikli araç satışlarını önemli ölçüde artırdı. Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) yayımladığı ön verilere göre şirketin Şanghay Gigafactory tesisinden teslim edilen aracı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 yükselerek 85 bin 982 adede ulaştı.

Çin elektrikli araç pazarı toparlanıyor

Şanghay’daki fabrika Tesla’nın Çin pazarı için ürettiği Model 3 ve Model Y araçların yanı sıra çeşitli yurt dışı pazarlara gönderilen araçların da üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Tesla’nın güçlü performansı Çin genelindeki elektrikli araç pazarında görülen geniş çaplı toparlanmayla aynı döneme denk geldi. CPCA verilerine göre mayıs ayında ülkedeki yerli üreticiler tarafından toplam 1,36 milyon binek elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 12, nisan ayına göre ise yüzde 11 artış anlamına geliyor.

Tesla’nın en büyük rakibi BYD de mayıs ayında olumlu sonuçlar elde etti. Şirket, sekiz ay boyunca devam eden satış düşüşünü sonlandırarak 376 bin 990 yeni enerji binek araç teslimatı gerçekleştirdi. Bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibrit modelleri kapsayan bu kategorideki satışlar geçen yılın aynı dönemindeki 376 bin 930 adetlik seviyeyi çok hafif şekilde geçti.

Bu iki firma dışında Stellantis destekli Leapmotor ile Geely bünyesindeki Zeekr markasının satışları yıllık bazda yüzde 80’in üzerinde artış gösterdi. Nio ise iki yıldan uzun bir sürenin ardından ilk yeni amiral gemisi elektrikli aracını piyasaya sürmesinin etkisiyle teslimatlarını yüzde 62,3 arttı.

Teknoloji devi Xiaomi ise mayıs ayında yıllık yüzde 7,1’lik artışla 30 binden fazla elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Öte yandan Li Auto’nun satışları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 18,4, XPeng’in satışları ise yüzde 4,1 düşüş yaşadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’nın Çin menşeili elektrikli araç satışları yüzde 40 arttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: