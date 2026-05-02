    Tesla’nın “denetimsiz” robotaksi filosunda ilk hareketlilik sinyali

    Tesla’nın Texas’taki denetimli robotaksi filosu 25 araca ulaştı. Kendi içerisinde büyük bir artış olarak görülse de Tesla, hem kendi hedeflerinin hem de rakiplerinin oldukça gerisinde bulunuyor.

    Tesla’nın uzun süredir beklenen robotaksi girişimi, neredeyse bir yıllık durağanlığın ardından nihayet sınırlı da olsa büyüme belirtileri göstermeye başladı. Robotaxi Tracker tarafından derlenen verilere göre şirketin denetimsiz robotaksi filosu, Texas eyaletindeki üç şehirde toplam 25 araca ulaşmış durumda. Bu sayı, Elon Musk’ın daha önce dile getirdiği iddialı hedeflerin oldukça gerisinde kalsa da programın başlangıcından bu yana görülen ilk somut artış olarak dikkat çekiyor.

    Filo büyümesi aylardır durgundu

    Veriler, Tesla’nın son haftalarda Austin, Dallas ve Houston şehirlerinde yeni araçlar devreye aldığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, aylar boyunca neredeyse sabit kalan filo büyüklüğünde bir kırılma anlamına geliyor.

    Robotaxi Tracker’ın kullanıcı verilerine dayalı analizine göre, yılın başında tek haneli seviyelerde olan denetimsiz araç sayısı, Mayıs başı itibarıyla 25’e yükseldi. Bu artış hızlı bir sıçrama olarak değerlendirilmese de uzun süren durgunluğun ardından gelen ilk yukarı yönlü hareket olması açısından önem taşıyor. Artışla birlikte denetimsiz araçların 19’u Austin’de, 3’ü Dallas’ta ve 3’ü Houston’da faaliyet göstermeye başladı.

    Buna karşın Tesla’nın robotaksi programının genel görünümü halen zayıf. Şirketin son 30 gün içinde aktif olarak görülen toplam araç sayısı 165 seviyesinde bulunuyor. Ancak bu araçların büyük bölümü denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemiyle çalışan araçlardan oluşuyor. Bu araçlar, Tesla’nın ticari robotaksi hedefinin merkezinde yer alan denetimsiz sistem kapsamında değerlendirilmiyor.

    Rekabette çok geride

    Tesla’nın mevcut ölçeği, sektördeki en büyük rakiplerinden biri olan Waymo ile kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Waymo, halihazırda ABD genelinde 10 şehirde yaklaşık 3.000 robotaksi işletiyor ve haftalık 500 binin üzerinde ücretli yolculuk gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca Şubat ayında 16 milyar dolarlık yeni yatırım alarak Londra ve Tokyo gibi uluslararası pazarlara açılma planlarını hızlandırdı.

    Tesla’nın robotaksi araçları ise şu an için yalnızca Texas’taki sınırlı bölgelerde faaliyet gösteriyor. Üstelik bu araçların çalışma oranının yüzde 30’un altında olduğu belirtiliyor. Tesla’nın robotaksi programına ilişkin bir diğer dikkat çeken gelişme ise programdaki gecikmeler. Şirketin 2026’nın ilk yarısında beş yeni şehirde daha hizmet başlatması planlanıyordu. Ancak şu ana kadar yalnızca Dallas ve Houston devreye alınabildi.

