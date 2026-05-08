Tesla’nın devrim diye tanıttığı 4680 pilleri, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla’ın yıllardır büyük umutlarla geliştirdiği 4680 batarya hücreleri, şirketin verdiği vaatlerin oldukça gerisinde kalmış görünüyor. 2020’de düzenlenen Battery Day etkinliğinde Elon Musk tarafından “devrim niteliğinde” olarak tanıtılan yeni nesil bataryalar; daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj, daha uzun menzil ve daha düşük maliyet gibi iddialarla gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen beş yılın ardından ortaya çıkan gerçek kullanım verileri, Tesla’nın beklentileri karşılayamadığını gösteriyor.

Daha düşük menzil ve şarj performansı sunuyor

Tartışmaların yeniden alevlenmesinin nedeni ise Tesla’nın Avrupa’daki bazı Model Y araçlarda LG üretimi bataryalar yerine kendi geliştirdiği 4680 “8L” paketini sessizce kullanmaya başlaması oldu. Araç sahipleri, teslim aldıkları modellerde menzil düşüşü ve daha kötü şarj performansı fark ettiklerini belirtiyor.

Tesla, Battery Day etkinliğinde 4680 hücrelerinin mevcut 2170 hücrelere göre 5 kat daha fazla enerji depolayacağını, 6 kat daha fazla güç sunacağını ve araç menzilini yüzde 16 artıracağını açıklamıştı. Şirket ayrıca maliyetlerin yarıya ineceğini ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin önünün açılacağını savunuyordu. Bu teknolojinin merkezinde ise Maxwell Technologies satın alımıyla elde edilen “kuru elektrot” üretim yöntemi bulunuyordu. Ancak Elon Musk, 2025 hissedar toplantısında bu yöntemin beklenenden çok daha zor olduğunu kabul ederek sürecin ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

Panasonic hücrelerine göre enerji yoğunluğu daha düşük

Bugün ortaya çıkan teknik veriler ise Tesla’nın 4680 hücrelerinin rakiplerinden geri kaldığını gösteriyor. Giga Austin’de üretilen 4680 hücreleri yaklaşık 244 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahipken, Panasonic üretimi 2170 hücreleri 269 Wh/kg seviyesine ulaşıyor. Bu da Tesla’nın kendi hücrelerinin yaklaşık yüzde 13 daha düşük enerji yoğunluğu sunduğu anlamına geliyor.

Avrupa’daki yeni Model Y Premium Long Range RWD versiyonunda kullanılan 4680 tabanlı “8L” batarya paketi yaklaşık 79 kWh kapasite sunarken, daha önce kullanılan LG üretimi 5M paketin kapasitesi 82 ila 84 kWh seviyesindeydi. Bunun sonucu olarak aracın WLTP menzili 661 kilometreden 609 kilometreye düştü. Aynı motorlar ve aynı aerodinamik yapı korunmasına rağmen yalnızca batarya değişimi nedeniyle yaklaşık 52 kilometrelik menzil kaybı yaşanması kullanıcıların tepkisini çekti.

Tesla’nın büyük avantaj olarak sunduğu yapısal batarya mimarisi de beklenen ağırlık tasarrufunu sağlayamadı. Yapılan söküm analizleri, 2170 ve 4680 bataryalı Model Y versiyonları arasında yalnızca yaklaşık 9 kilogram fark bulunduğunu ortaya koydu.

Yüzde 80 şarj süresi 40 dakikayı aşabiliyor

Ancak en büyük hayal kırıklığı şarj performansında yaşanıyor. Tesla, “tabless” tasarım sayesinde 4680 hücrelerinin daha hızlı şarj olacağını iddia etmişti. Gerçek dünya testleri ise bunun tam tersini gösteriyor. İlk nesil 4680 bataryalı Model Y modellerinde şarj gücü yüzde 35 doluluk seviyesinden sonra 100 kW’ın altına düşerken, yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum süresi 40 dakikanın üzerine çıkabiliyor. Bu süre, 2170 hücreli Model Y Long Range versiyonlarında yaklaşık 27-30 dakika seviyesinde.

Out of Spec tarafından yapılan testlerde 4680 bataryalı Model Y’nin 15 dakikalık hızlı şarj sırasında yalnızca yüzde 39 doluluk ekleyebildiği görüldü. Daha dikkat çekici olan ise daha ucuz LFP bataryalı modellerin aynı sürede daha fazla enerji doldurabilmesi oldu. Avrupa’da kullanılmaya başlanan yeni 8L paketi için paylaşılan ilk testler de umut vermiyor. Şarj gücünün yüzde 31 doluluk seviyesinde bile düşmeye başladığı belirtilirken, 4680 paketi Avrupa’daki en kötü Model Y batarya seçeneği olarak değerlendiriliyor.

Tesla her ne kadar 2026 Model Y’nin V4 Supercharger istasyonlarında 250 kW’a kadar şarj hızı sunabileceğini söylese de, bağımsız testler henüz bu iddiayı doğrulamış değil.

4680 programındaki sorunlar yalnızca performans verileriyle sınırlı değil. Tedarik zincirindeki gelişmeler de projenin beklentilerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Güney Koreli batarya malzemesi üreticisi L&F, Tesla ile yaptığı 2,9 milyar dolarlık katot malzemesi anlaşmasının 7.386 dolara küçültüldüğünü açıkladı. Bu durum, özellikle Cybertruck satışlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle Tesla’nın 4680 hücrelerine olan talebinin ciddi şekilde düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Tesla bir dönem 2023 yılına kadar 100 GWh, 2030’a kadar ise 3.000 GWh üretim hedefi açıklamıştı. Ancak bugün 4680 hücreleri yalnızca sınırlı sayıdaki Model Y versiyonlarında ve satış performansı tartışmalı olan Cybertruck modelinde kullanılıyor.

Bazı müşteriler siparişlerini iptal etti

Avrupa’daki kullanıcı tepkileri ise giderek büyüyor. Tesla, Model Y Premium Long Range RWD'deki LG 5M bataryasını, sipariş vermiş olan müşterilere değişikliği açıkça bildirmeden sessizce 4680 "8L" batarya paketiyle değiştirdi. Özellikle Fransa ve Norveç’teki elektrikli araç topluluklarında, sipariş verdiği araçta hangi bataryanın kullanılacağını teslimata kadar öğrenemeyen müşterilerin siparişleri iptal etmeye başladığı belirtiliyor. Kullanıcılar, Tesla’nın batarya türünü açık şekilde belirtmemesini ve daha düşük menzilli araçları önceden bilgilendirme yapmadan teslim etmesini eleştiriyor.

