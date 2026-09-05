Direksiyonsuz Tesla Cybercab yollara çıktı: ABD soruşturma başlattı

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın direksiyonu ve pedalları bulunmayan otonom aracı Cybercab, Austin’de ticari hizmete başlamasının hemen ardından ABD federal makamlarının incelemesiyle karşı karşıya kaldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Cybercab’i kapsayan bir soruşturma başlattı.

NHTSA tarafından yayımlanan bildirime göre Tesla, Cybercab ile ticari hizmete perşembe günü sınırlı sayıda araçla başladı. Şirket, araçların yürürlükteki Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'na (FMVSS) uygun olduğunu kendi değerlendirmesiyle belgelendirdi.

NHTSA'nın odağında Tesla'nın sertifikasyon süreci var

Federal kurumun soruşturmayı başlatmasının temel nedenlerinden biri, Cybercab'in geleneksel manuel sürüş kontrollerinden yoksun olması. NHTSA, araçlarda kalıcı olarak monte edilmiş geleneksel fren pedalı, gaz pedalı, direksiyon simidi ve aynaların bulunmadığına dikkat çekti.

Kurum, başlattığı soruşturma kapsamında Tesla Cybercab'in güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirlerken kullandığı süreçleri ve teknik verileri inceleyecek. Bunun yanı sıra Tesla'nın sertifikasyon sürecinde bazı FMVSS kurallarının Cybercab için geçerli olmadığı yönündeki değerlendirmelere ne ölçüde dayandığı da araştırılacak.

Zoox örneği Tesla için emsal olabilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın karşı karşıya olduğu süreç tamamen yeni değil. Biden yönetimi döneminde NHTSA, Amazon'un sahibi olduğu otonom araç şirketi Zoox hakkında da benzer bir soruşturma başlatmıştı.

Zoox'un sürücüsüz araçları da geleneksel otomobillerden farklı olarak direksiyon ve pedallar gibi fiziksel kontrollere sahip değildi. NHTSA soruşturmayı 2025 yılında kapattı ve ardından Zoox'a test amacıyla FMVSS kapsamında bir muafiyet tanındı.

Temmuz ayında ise Zoox'a otonom araçlarını ticari olarak kullanıma sunabilmesi için FMVSS kapsamında yeni bir muafiyet verildi. Bu nedenle Tesla'nın Cybercab için yürütülen sürecinin de benzer bir muafiyetle sonuçlanması ihtimaller arasında bulunuyor.

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ABD otonom araç kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor

İlginç şekilde NHTSA, bir yandan Cybercab gibi araçların mevcut kurallara uyup uymadığını denetlerken diğer yandan otonom araçların kullanımını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Kurum, direksiyon simidi, fren pedalları, aynalar ve aydınlatma sistemleri gibi geleneksel araç bileşenlerine yönelik kuralları yeniden değerlendirmeyi planlıyor. Amaç, tamamen otonom araçların mevcut güvenlik mevzuatı nedeniyle karşılaştığı engelleri azaltmak.

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