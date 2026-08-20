Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın elektrikli dev tırı Avrupa'ya geliyor: Tarih verildi

    Tesla'nın elektrikli tırı Semi, ilk kez tanıtılmasından yaklaşık 10 yıl sonra Avrupa pazarına giriş yapıyor. 1.073 beygirlik dev tır, önümüzdeki ay Almanya'da düzenlenecek fuarda sergilenecek.

    Tesla'nın elektrikli dev tırı Avrupa'ya geliyor: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli binek otomobil pazarında kuralları değiştiren Tesla, aynı devrimi ticari araç ve ağır vasıta sektöründe de gerçekleştirmek üzere rotasını Avrupa’ya kırdı. İlk kez 2017 yılında tanıtılan ancak üretim süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle yollara çıkması zaman alan elektrikli tır Tesla Semi, tanıtımından neredeyse tam 10 yıl sonra resmi olarak Avrupa pazarına adım atıyor.

    Model Y tasarım çizgilerine uyum sağlayacak şekilde geçtiğimiz yıl yenilenen teknoloji ve makyajlı yüzüyle dikkat çeken dev tır, önümüzdeki ay Almanya’nın Hanover kentinde düzenlenecek olan IAA Transportation fuarında sergilenecek. Tesla, etkinlikle birlikte aracın Avrupa özelliklerini ve teslimat takvimini resmen duyuracak.

    30 dakikada %60 şarj ve 1.073 beygir güç

    Tesla'nın elektrikli dev tırı Avrupa'ya geliyor: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Lojistik firmalarının menzil, şarj süresi ve taşıma kapasitesi konularındaki endişelerini gidermeyi hedefleyen Tesla, Semi'nin geleneksel dizel tırlara kıyasla çok daha güçlü, verimli ve düşük işletme maliyetine sahip olduğunu vurguluyor.

    ABD’de iki farklı versiyonla satılan aracın öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:

    • Standart Menzil: Arka akslara yerleştirilen 3 motorlu güç aktarma sistemiyle tam 1.073 beygir güç üretiyor. Tek şarjla 523 km menzil sunan araç, 1.200 kW güç sunan Megacharger istasyonlarına bağlandığında bataryasını 30 dakikada %60 oranında doldurabiliyor.

    • Uzun Menzil: Aynı 1.073 beygirlik motor yapısını koruyan bu versiyon, kabinin arka kısmına eklenen ekstra batarya paketi sayesinde menzilini 805 kilometreye çıkarıyor.

    Tesla Semi’nin sunduğu 1.073 beygirlik güç, Avrupalı rakip ticari araç üreticilerinin epeyce önünde yer alıyor. Sektörün mevcut oyuncularından 40 tonluk MAN eTGX, 328 ila 536 beygir arası güç ve 576 km’ye varan menzil sunarken 1.000 kW şarj hızını destekliyor. Segmentin bir diğer güçlü oyuncusu Mercedes eActros 600 ise 500 km menzille hizmet veriyor.

    ABD’de ilk teslimatlarına PepsiCo ile başlayan ve bugüne kadar kaç adet teslimat yaptığını açıklalamayan Tesla, yakın zamanda İsveçli lojistik devi Einride’a 500 adetlik tek seferdeki en büyük Semi siparişini teslim ederek Avrupa pazarındaki iştahını kanıtlamış oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.8 hybrid neden tutulmuyor barboy ne iş yapar chevrolet captiva kullanıcı yorumları geri vites lambası ağır kusur mu hisense klima yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum