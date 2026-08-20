Tesla'nın elektrikli dev tırı Avrupa'ya geliyor: Tarih verildi

Model Y tasarım çizgilerine uyum sağlayacak şekilde geçtiğimiz yıl yenilenen teknoloji ve makyajlı yüzüyle dikkat çeken dev tır, önümüzdeki ay Almanya’nın Hanover kentinde düzenlenecek olan IAA Transportation fuarında sergilenecek. Tesla, etkinlikle birlikte aracın Avrupa özelliklerini ve teslimat takvimini resmen duyuracak.
30 dakikada %60 şarj ve 1.073 beygir güç
ABD’de iki farklı versiyonla satılan aracın öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:
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Standart Menzil: Arka akslara yerleştirilen 3 motorlu güç aktarma sistemiyle tam 1.073 beygir güç üretiyor. Tek şarjla 523 km menzil sunan araç, 1.200 kW güç sunan Megacharger istasyonlarına bağlandığında bataryasını 30 dakikada %60 oranında doldurabiliyor.
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Uzun Menzil: Aynı 1.073 beygirlik motor yapısını koruyan bu versiyon, kabinin arka kısmına eklenen ekstra batarya paketi sayesinde menzilini 805 kilometreye çıkarıyor.
Tesla Semi’nin sunduğu 1.073 beygirlik güç, Avrupalı rakip ticari araç üreticilerinin epeyce önünde yer alıyor. Sektörün mevcut oyuncularından 40 tonluk MAN eTGX, 328 ila 536 beygir arası güç ve 576 km’ye varan menzil sunarken 1.000 kW şarj hızını destekliyor. Segmentin bir diğer güçlü oyuncusu Mercedes eActros 600 ise 500 km menzille hizmet veriyor.
ABD’de ilk teslimatlarına PepsiCo ile başlayan ve bugüne kadar kaç adet teslimat yaptığını açıklalamayan Tesla, yakın zamanda İsveçli lojistik devi Einride’a 500 adetlik tek seferdeki en büyük Semi siparişini teslim ederek Avrupa pazarındaki iştahını kanıtlamış oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: