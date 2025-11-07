Giriş
    Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi yenilendi: İşte değişiklikler

    Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi’nin tasarımını güncelledi. Model Y'ye benzeyen yeni far tasarımına geçilen yeni modelde, şasi tasarımı da elden geçirilerek genel verimlilik seviyesi arttırıldı.

    Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi yenilendi: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Tesla, yakında üretime geçecek olan elektrikli kamyonu Tesla Semi’nin tasarımını güncelledi. Model Y'ye benzeyen yeni far tasarımına geçilen yeni modelde, şasi tasarımı da elden geçirilerek genel verimlilik seviyesi arttırıldı.

    Gelecek sene seri üretime başlanacak

    Şirketin dün gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında Tesla Semi hakkında çok fazla detay verilmedi. Ancak Elon Musk, ilk kez 2017’de tanıtılan aracın gelecek yıl seri üretime gireceğini yineledi.

    Tesla, yapılan güncellemelerin ardından Semi’nin artık daha verimli, daha yüksek taşıma kapasitesine sahip ve otonom sürüş için tasarlanmış olduğunu açıkladı.

    Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi yenilendi: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Mevcut model

    Paylaşılan yeni görselde, önceki versiyona kıyasla bazı belirgin değişiklikler görülüyor. Geniş ön camın boyutu küçültülmüş, ön tampon yeniden şekillendirilmiş ve tavanın açısı daha yuvarlatılmış. Ayrıca yeni Model Y’deki farlara benzeyen bir aydınlatma tasarımı da dikkat çekiyor.

    Tesla’nın daha verimli ifadesine rağmen, açıklamada hala mil başına 1,7 kWh enerji tüketimi değeri korunmuş görünüyor. Ancak gerçek kullanım testlerinde, Semi’nin 1,55 ila 1,73 kWh/mil arasında bir verimlilik sunduğu raporlanmış durumda.

    Tesla Semi programının başındaki Dan Priestley, yeniliklerin pilot filo deneyimlerinden ve Tesla ekiplerinin geliştirdiği olağanüstü yeniliklerden kaynaklandığını belirtti ancak teknik detay paylaşmadı. Priestley, yılın başlarında çıkan üretim ertelemesi haberlerini reddetmiş olsa da, Tesla son dönemde teslimatların gecikeceğini doğruladı ve Musk da toplantıda bunu teyit etti.

    Şirket, elektrikli tırın üretimini 2026’nın ikinci çeyreğinde Nevada’daki yeni fabrikada başlatmayı, yılın ikinci yarısında ise tam ölçekli üretime geçmeyi hedefliyor.

