    Tesla'nın en büyük Supercharger istasyonu tamamen hizmete girdi

    Tesla, şimdiye kadarki en büyük şarj istasyonun tamamen hizmete girdiğini duyurdu. Kaliforniya'da inşa edilen tesis, güneş panelleri ve bataryalardan güç alan 164 şarj noktasına sahip.

    Tesla'nın en büyük Supercharger istasyonu tamamen hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, şimdiye kadarki en büyük şarj istasyonundaki tüm Supercharger ünitelerinin hizmete girdiğini duyurdu. Kaliforniya’nın Lost Hills bölgesindeki bu dev tesis, park yerlerini gölgelendiren 11 MW'lık güneş paneli çatılarından güç alıyor. Panellerden gelen enerji, toplamda 39 MWh depolama kapasitesine sahip 10 adet Megapack bataryaya aktarılıyor.

    164 adet şarj noktası bulunuyor

    Karşılaştırmak gerekirse, tipik bir hızlı şarj noktası yalnızca dört ila yirmi arası şarj ünitesine sahip. Tesla ise bu konuda daha büyük kurulumlarıyla öne çıkıyordu. Daha önce Barstow, California’daki 120 üniteli Supercharger istasyonu şirketin en büyüğüydü. Yeni tesis ise 164 adet şarj ünitesi içeriyor.

    Tesla'nın bu yeni tesisi, tamamen sürdürülebilir elektrikli araç şarjının yeni bir standardı olabilir. Aynı zamanda Tesla’nın dikey entegrasyon yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Şirket yalnızca elektrikli araç üretmiyor, şarj istasyonlarını ve bu istasyonlara güç sağlayan enerji sistemlerini de kendisi geliştiriyor. Bu tür birleşik çözümlerin, diğer otomobil üreticileri de halka açık şarj ağları, ev enerji sistemleri ve sabit batarya çözümlerine yöneldikçe sektörde daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

    Tesla'nın en büyük Supercharger istasyonu tamamen hizmete girdi Tam Boyutta Gör

    Şebeke ihtiyacı az olduğu için çok daha hızlı kuruldu

    Tesla'nın şarj direktörü Max De Zegher’a göre, güneş panelleri ve bataryaların birleşimi şikretin bu dev tesisi geleneksel bir şebeke bağlantısına göre çok daha hızlı kurmasını sağladı. Çünkü ABD’de elektrik şirketlerinin gerekli altyapı iyileştirmelerini yapması ve yeni bir hızlı şarj istasyonunu devreye sokması aylar hatta yıllar sürebiliyor. İstasyonun ilk 84 ünitesi Temmuz ayı başında, yani inşaata başlanmasından 8 ay sonra hizmete açılmıştı. Tüm alanın tamamlanması ise yaklaşık bir yıl sürdü.

    Güneş enerjisi ve batarya depolaması burada kritik rol oynuyor. Yenilenebilir kaynaklar temiz olsa da süreklilik göstermiyor. Bataryalar, güneşin olmadığı zamanlarda kullanılmak üzere enerjiyi depolayarak bunu telafi ediyor.

    De Zegher, istasyonun teknik olarak tamamen şebekeden bağımsız olmadığını belirtiyor. İstasyonda, gelecekte kapasite artırımı için kullanılacak küçük bir şebeke bağlantısı mevcut. Ancak pratikte, istasyon neredeyse tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor.

