Tesla'nın enerji depolama tarafı hız kesmiyor: Dev büyüme kaydedildi

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Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 13,5 GWh batarya enerji depolama sistemi kurarak önemli bir büyümeye imza attı. Şirketin enerji depolama kurulumları hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre güçlü artış gösterdi. Şirket, aynı dönemde elektrikli araç satışlarını da ciddi oranda artırmayı başardı.

Yüzde 53 artış kaydedildi

Tam Boyutta Gör Tesla'nın paylaştığı verilere göre 13,5 GWh enerji depolama kapasitesi 2026'nın ilk çeyreğinde kurulan 8,8 GWh'a kıyasla yüzde 53, 2025'in ikinci çeyreğindeki 9,6 GWh seviyesine göre ise yüzde 40 artış anlamına geliyor. Tesla aynı zamanda ikinci çeyrekte ulaştığı bu kurulumla kendi rekoruna da göz kırptı. Şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen 14,2 GWh kuruluma imza atmıştı. Son kurulumlarla birlikte Tesla'nın 2016 yılından bu yana dünya genelinde devreye aldığı toplam enerji depolama kapasitesi 132 GWh'ın üzerine çıktı.

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Öte yandan Tesla'nın büyümesi, ABD enerji depolama pazarındaki genel yükselişle de paralellik gösteriyor. Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan son rapora göre ABD, enerji depolama alanında "yüksek hacimli ve sürdürülebilir kurulum" dönemine girdi. Raporda, 2025 yılında yıllık bazda yüzde 30'luk kurulum artışı yaşandığı belirtiliyor. Öte yandan Wood Mackenzie verilerine göre ABD'de 2026'nın ilk çeyreğinde tüm sektörlerde toplam 8,4 GWh enerji depolama kapasitesi devreye alındı. Bu da 2025'in ilk çeyreğine göre yüzde 41'lik artışa işaret ediyor.

Tesla, 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 22 Temmuz'da düzenlenecek canlı yayınla paylaşacak.

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