Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın enerji depolama tarafı hız kesmiyor: Dev büyüme kaydedildi

    Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde enerji depolama alanında güçlü bir büyüme kaydetti. Şirket ilgili dönemde enerji depolama kurulumlarında yüzde 53 artış yakaladı.

    Tesla'nın enerji depolama tarafı hız kesmiyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 13,5 GWh batarya enerji depolama sistemi kurarak önemli bir büyümeye imza attı. Şirketin enerji depolama kurulumları hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre güçlü artış gösterdi. Şirket, aynı dönemde elektrikli araç satışlarını da ciddi oranda artırmayı başardı.

    Yüzde 53 artış kaydedildi

    Tesla'nın enerji depolama tarafı hız kesmiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın paylaştığı verilere göre 13,5 GWh enerji depolama kapasitesi 2026'nın ilk çeyreğinde kurulan 8,8 GWh'a kıyasla yüzde 53, 2025'in ikinci çeyreğindeki 9,6 GWh seviyesine göre ise yüzde 40 artış anlamına geliyor. Tesla aynı zamanda ikinci çeyrekte ulaştığı bu kurulumla kendi rekoruna da göz kırptı. Şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen 14,2 GWh kuruluma imza atmıştı. Son kurulumlarla birlikte Tesla'nın 2016 yılından bu yana dünya genelinde devreye aldığı toplam enerji depolama kapasitesi 132 GWh'ın üzerine çıktı.

    Öte yandan Tesla'nın büyümesi, ABD enerji depolama pazarındaki genel yükselişle de paralellik gösteriyor. Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan son rapora göre ABD, enerji depolama alanında "yüksek hacimli ve sürdürülebilir kurulum" dönemine girdi. Raporda, 2025 yılında yıllık bazda yüzde 30'luk kurulum artışı yaşandığı belirtiliyor. Öte yandan Wood Mackenzie verilerine göre ABD'de 2026'nın ilk çeyreğinde tüm sektörlerde toplam 8,4 GWh enerji depolama kapasitesi devreye alındı. Bu da 2025'in ilk çeyreğine göre yüzde 41'lik artışa işaret ediyor.

    Tesla, 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 22 Temmuz'da düzenlenecek canlı yayınla paylaşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en ucuz çatı kaplama malzemesi hangisidir kırmızı ışıkta geçme süresi fren hidrolik yağı bittiği nasıl anlaşılır konus medullaris l1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır gta 4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15
    Acer Aspire Lite AL15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum