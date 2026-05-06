Tesla’nın FSD planı Avrupa’da güvenlik endişelerine takıldı

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Avrupa’da “Full Self-Driving” olarak adlandırdığı gelişmiş sürüş destek sistemini yaygınlaştırma planı, Avrupa Birliği düzenleyicileri arasında ciddi tartışmalara neden oldu. Şirketin CEO’su Elon Musk, sistemin kısa süre içinde Avrupa genelinde onay alacağı konusunda iyimser açıklamalar yaparken farklı ülkelerdeki ulaşım otoriteleri ise teknolojinin güvenliği konusunda önemli çekinceler dile getiriyor.

Reuters tarafından kamu kayıtları üzerinden ulaşılan yazışmalara göre Hollanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Norveç’teki düzenleyiciler, Tesla’nın sisteminin hız limitlerini aşma eğilimi göstermesi, buzlu yollardaki performansı ve sürücü denetim mekanizmalarının aşılabilmesi gibi konularda endişe taşıyor. Aynı zamanda bazı yetkililer, “Full Self-Driving (Denetimli)” adının sürücülerde aracın tamamen kendi kendine hareket ettiği algısı oluşturabileceğini düşünüyor.

Hollanda onayı sonrası Avrupa süreci başladı

Tesla’nın “FSD (Supervised)” sistemi Nisan ayında Hollanda’nın karayolu düzenleyicisi RDW tarafından onaylandı. RDW şimdi bu onayın Avrupa Birliği genelinde kabul edilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Elon Musk, 22 Nisan’daki yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamada, sistemin yakında birçok Avrupa ülkesinde onay almasını beklediklerini ifade etti. Musk ayrıca Avrupa’da sürücüsüz robotaksi hizmetleri için de izin başvurularının yapılacağını söyledi.

Tesla açısından Avrupa’daki bu süreç büyük önem taşıyor. Şirket son iki yılda bölgede pazar payı kaybederken, özellikle Musk’ın siyasi açıklamaları sonrası Avrupa satışlarının 2025 yılında yüzde 27 düştüğü belirtiliyor. Tesla, FSD sistemi için aylık abonelik ücreti talep ediyor ve bu nedenle teknolojinin Avrupa’da resmi olarak kullanılabilmesi şirketin gelir modeli açısından kritik görülüyor.

Düzenleyiciler teknik belgeleri bekliyor

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan e-postalar, Tesla’nın Hollanda onayından yalnızca dört gün sonra İsveçli yetkililerle temasa geçtiğini ve düzenleyiciler teknik belgeleri incelemeden önce onay sürecini hızlandırmaya çalıştığını gösteriyor. Şirketin ayrıca Estonya ve Finlandiya’ya da Hollanda kararını tanımaları yönünde çağrı yaptığı ifade ediliyor.

İsveç, Finlandiya ve Estonya’daki kurumlar ise karar vermeden önce Avrupa Birliği komitesinde sunulacak teknik verileri değerlendireceklerini açıkladı. Avrupa Birliği’nde sistemin onay alabilmesi için üye ülkelerin yüzde 55’ini temsil eden ve aynı zamanda AB nüfusunun yüzde 65’ini kapsayan bir çoğunluğun “evet” oyu vermesi gerekiyor. Şu an için resmi bir oylama planlanmasa da sonraki toplantıların Temmuz ve Ekim aylarında yapılması bekleniyor.

Tesla’nın düzenleyicilere sunduğu gizli bir sunumda ise şirketin yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde “AB genelinde” onay beklediği aktarıldı.

Avrupa’daki düzenleyicilerin en fazla üzerinde durduğu konuların başında ise güvenlik geliyor. İsveç Ulaştırma Ajansı araştırmacılarından Hans Nordin, 15 Nisan tarihli bir e-postasında Tesla’nın sisteminin hız limitlerini aşmasına izin vermesinden “oldukça şaşırdığını” ifade ederek bunun kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya Ulaştırma Ajansı yetkilisi Jukka Juhola ise ocak ayında gönderdiği yazışmada Tesla’nın kış koşullarındaki gösterimlerini sorguladı. Juhola, şirketin gerçekten buzlu ve 80 km/s hız sınırına sahip yollarda eller serbest sürüşe izin veren bir sistemi kullanıma sunup sunmadığını tartışmaya açtı. Kuzey Avrupa ülkelerindeki düzenleyiciler ayrıca sistemin yollara çıkabilecek geyik ve büyük vahşi hayvanlara karşı nasıl tepki vereceğini de gündeme getirdi.

Yetkililer ayrıca sürücülerin cep telefonu kullanımını engellemek için geliştirilen güvenlik önlemlerini aşabilme ihtimalinden de rahatsızlık duyuyor. Özellikle “Full Self-Driving” adının, kullanıcıları aracın tamamen otonom olduğu yönünde yanıltabileceği düşünülüyor.

Bazı düzenleyiciler sistemi övdü

Her ne kadar ciddi soru işaretleri bulunsa da bazı Avrupa yetkilileri sistemin performansına dair olumlu görüşler de paylaştı. Danimarkalı düzenleyici Frank Schack Rasmussen, Ekim ayında yaptığı değerlendirmede araçların Kopenhag’daki yoğun trafik ortamında oldukça başarılı performans gösterdiğini belirtti. Hollandalı bir düzenleyici ise sistemin Paris’teki Arc de Triomphe çevresindeki karmaşık trafik akışında etkileyici sonuçlar verdiğini aktardı.

İsveç Ulaştırma Ajansı araştırmacılarından Anders Eriksson da ülkesinin otomatik sürüş teknolojilerine genel olarak olumlu baktığını ancak bunun mevcut düzenlemelere tam uyum göstermesi gerektiğini söyledi.

