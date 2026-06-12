Tesla'nın FSD sistemi Belçika'da onay aldı: Avrupa'da beşinci ülke oldu

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın Full Self-Driving (FSD Denetimli) olarak adlandırdığı gelişmiş sürüş destek sistemi, Belçika'da resmi onay sürecinde önemli bir eşiği daha geçti. Belçika Mobilite Bakanı Annick De Ridder, Tesla'nın FSD sistemine yönelik geçici AB tip onayını kabul ettiğini duyurdu. Böylece Belçika, Tesla'nın bu teknolojisini onaylayan beşinci Avrupa ülkesi oldu.

Belçika’dan Tesla’ya yeşil ışık

Belçika, daha önce onay veren Hollanda, Litvanya, Estonya ve Danimarka’nın arasına katıldı. Danimarka, geçtiğimiz Salı günü onay vermişti. Öte yandan Belçika Mobilite Bakanı Annick De Ridder tarafından paylaşılan belgede Belçika'nın trafik koşullarına uyum, sürücü ile sistem arasındaki etkileşim ve testlerin ardından elde edilen olumlu bulguların dikkate alındığı belirtildi.

Özellikle vurgulanan bölümde, gerçekleştirilen testlerden elde edilen kalıcı olumlu sonuçların geçici AB tip onayının kabul edilmesi için yeterli dayanağı sağladığı ifade edildi. Bununla birlikte sürücünün aracın kontrolünden ve güvenli şekilde kullanılmasından sorumlu olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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Belçika'daki kararın ardından dosyanın ülkenin tip onayından sorumlu kurumu olan DMOW'a iletilmesi ve Hollanda'nın araç otoritesi RDW'nin resmi olarak bilgilendirilmesi bekleniyor. Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte gerekli idari işlemler sürdürülecek.

Öte yanda FSD’nin onayı Avrupa’da hız kazanmaya devam ediyor. Bu durum, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer kararların arka arkaya gelebileceğine yönelik beklentileri artırıyor. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük otomotiv pazarlarının atacağı adımlar yakından takip ediliyor.

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Tesla'nın FSD sistemi Belçika'da da onay aldı

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