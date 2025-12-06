Giriş
    Tesla’nın FSD v14’ü İtalya’da yoğun siste etkileyici performans gösterdi

    FSD v14, Kuzey İtalya’nın dar ve yoğun sis altındaki yollarında başarılı bir sürüş gerçekleştirdi. Tesla, 2026’nın başından itibaren Avrupa’da FSD’yi aktif etmeyi hedefliyor.

    Tesla’nın FSD v14’ü yoğun siste etkileyici performans gösterdi Tam Boyutta Gör
    Kuzey İtalya’nın dar, kıvrımlı ve düşük görünürlüklü yollarında gerçekleştirilen yeni bir sürüş denemesi, Tesla’nın yazılımının geldiği noktayı çarpıcı biçimde gözler önüne serdi. Teknoloji meraklısı Antonio Lopez’ın kaydettiği görüntüler, Full Self-Driving v14 (FSD v14) yazılımının hem gündüz hem gece hem de yoğun sis altında nasıl bir kararlılık gösterdiğini ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

    Görüş az olsa da FSD sorun yaşatmadı

    Videolarda FSD v14’ün, görüş mesafesinin birkaç metreye indiği yoğun sis içinde dahi karşıdan gelen araçları gecikmesiz algıladığı, hız profilini buna göre anlık olarak güncellediği ve şerit çizgilerinin neredeyse tamamen kaybolduğu bölgelerde bile tutarlı bir yol takibi sunduğu görülüyor.

    Bilindiği üzere Tesla, bir süredir Avrupa’da FSD’yi isteyen sürücülere deneyimletiyor. Bu, hem müşterilere güven sağlamayı hem de yetkililerden FSD için onay almayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Öte yandan videoda sergilenen performans, özellikle İtalya’nın dar kırsal yolları gibi öngörülemez koşullarda da sistemin stabil çalışabileceğine işaret ediyor.

    Sis haricinde sistemin yoğun trafik ve kavşaklarda da başarılı performans sergilediği belirtiliyor. Tesla, 2026’nın başlarından itibaren Hollanda’dan FSD’yi başlatmayı planlıyor.

    Tesla, LiDAR’a ihtiyaç duymuyor

    Bilindiği üzere Tesla, otonom sürüş yaklaşımında LiDAR kullanmayan birkaç büyük üreticiden biri ve şirket, çevre algısını tamamen kameralarla sağlanan görsel veriye ve yazılımsal yorumlamaya dayanarak oluşturuyor. Elon Musk’ın yıllardır sürdürdüğü bu strateji, maliyet ve ölçeklenebilirlik avantajı sunduğu gerekçesiyle savunulurken, sektörün bir kısmı LiDAR’ın özellikle düşük görünürlükte sunduğu mesafe ve obje tespit doğruluğuna dikkat çekiyor.

    Eleştirmenlere göre LiDAR, yoğun sis, karanlık ya da ani engel belirmesi gibi kritik senaryolarda ek bir güvenlik katmanı sağlıyor. Bu nedenle Waymo ve benzeri otonom sürüş girişimleri kamera–radar–LiDAR kombinasyonunu tercih ediyor. Tüm bu tartışmalara karşın FSD v14’ün İtalya’daki testte ortaya koyduğu sonuçlar, sistemin çevre algısı ve karar verme süreçlerinde kaydedilen ilerlemeyi de gösteriyor. Bu arada Volvo ve Xpeng gibi firmalar ise artık LiDAR yerine kamera kullanacaklarını söyleyerek Tesla’nın tarafında yönelmiş durumda.

