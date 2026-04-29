Tesla’nın HW3 donanımlı araçları FSD v14 Lite ile güncellenecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir tartışma konusu olan otonom sürüş yazılımı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Şirket, ABD’nin ardından uluslararası pazarlarda da FSD V14 Lite sürümünün HW3 donanımlı araçlara sunulacağını duyurdu. Ancak bu açıklama, zamanlama ve kapsam açısından ciddi belirsizlikler içeriyor.

Tepkilerin ardından gelen açıklama

Tesla’nın X üzerinden yaptığı paylaşımda önce ABD’de HW3 araçlar için V14 Lite güncellemesinin tamamlanacağı, ardından bu sürümün diğer ülkelere genişletileceği ifade edildi. Şirket, uluslararası dağıtımın teknik doğrulama süreçleri, bölgesel uyarlamalar ve regülasyon onaylarına bağlı olduğunu belirterek net bir tarih vermekten kaçındı.

Bilindiği üzere özellikle Avrupa’daki kullanıcılar FSD özelinde ciddi tepki gösteriyor. Nisan 2026 başında Hollanda’da FSD (Denetimli) sisteminin onay alması önemli bir dönüm noktası olsa da bu onay yalnızca HW4 donanımlı araçlarla sınırlı tutuldu. Böylece, 2019’dan bu yana 6.400 euroya kadar ödeme yaparak “Full Self-Driving” satın alan HW3 kullanıcıları tamamen kapsam dışında bırakıldı.

Tepkilerini dile getiren ve Tesla temsilcilerine ulaşan kullanıcıların aldığı yanıt ise “sabırlı olun” olmuştu.

Mevcut plana göre ABD’de HW3 için V14 Lite dağıtımının Haziran 2026 sonunda başlaması hedefleniyor. Tesla’nın geçmişteki gecikmeleri göz önüne alındığında bu takvimin sarkma ihtimali bulunuyor. Bu durumda, uluslararası kullanıcıların 2026’nın ikinci yarısından önce bu güncellemeye ulaşması pek olası görünmüyor.

Dahası, sunulacak sistem Tesla’nın ilk vaat ettiği otonom sürüş deneyiminden oldukça uzak. Şirket, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarında açıkça HW3 donanımının denetimsiz tam otonom sürüşü gerçekleştirme kapasitesine sahip olmadığını itiraf etti. V14 Lite, halen sürücü gözetimi gerektiren Seviye 2 sürüş destek sistemi olarak kalacak.

Donanım güncellemesi ve takas planı tartışmayı büyüttü

Tam Boyutta Gör Tesla’nın HW3 konusundaki yaklaşımı, şirketin son finansal toplantısında Elon Musk’ın yaptığı açıklamalarla daha da tartışmalı hale geldi. Musk, dünya genelinde yaklaşık 4 milyon HW3 aracın yeni AI4 bilgisayar ve kamera sistemleriyle güncellenmesi için özel mikro fabrikalar kurulabileceğini söyledi. Veya bu araçlar için bir takas programının oluşturulabileceği ifade edildi.

Donanım yükseltmesi bir süredir gündemde olan bir şeydi. Ancak bu, kolay bir işlem olmaktan çok uzak. Zira HW3 araçları HW4’e yükseltmek için yeni kameraların ve kablolama altyapısının da yenilenmesi gerekiyor. İki donanımın farklı yapıda olması sök-tak işlemi yapılmasına izin vermiyor. Zaten Mesk da bu işlemlerin mevcut servis merkezlerinde yapılmasının “aşırı yavaş ve verimsiz” olacağını savundu.

Ancak bu söylemler Tesla’nın geçmişteki iddialarıyla çelişiyor. Şirket yıllarca müşterilerine araçlarının “tam otonom sürüş için gerekli tüm donanıma sahip olduğunu” söylemişti. Bugün gelinen noktada ise bu donanımın yetersiz olduğu kabul ediliyor ve çözüm olarak adeta yeni üretim hatları öneriliyor. En az 4 milyon HW3 aracını güncellemek için mikro fabrikaların kurulması ekonomik açıdan neredeyse imkansız.

Üstelik HW4 donanımının da tam otonom sürüş için yeterli olup olmadığı belirsiz. Zira Musk, iki kat bellek kapasitesine sahip HW4 Plus donanımının yolda olduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

