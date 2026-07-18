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    Tesla'dan çocuklar için denge bisikleti: Fiyatı 225 dolar

    Tesla, motoru ve pedalları bulunmayan, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Balance Bike for Kids" adlı denge bisikletini satışa sundu.                    

    Tesla'nın ilk bisikleti çocuklar için geldi Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Tesla'nın bir elektrikli bisiklet geliştirmesini bekleyen hayranlar sonunda şirketten iki tekerlekli bir ürün gördü. Ancak bu ürün, beklentilerin aksine yetişkinlere yönelik bir e-bisiklet değil.

    Tesla'dan çocuklar için denge bisikleti

    Şirket, motoru ve pedalları bulunmayan, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Balance Bike for Kids" adlı denge bisikletini satışa sundu. 225 dolar fiyat etiketiyle Tesla'nın çevrim içi mağazasında satışa çıkan ürün, çocukların pedal kullanmadan denge kurmayı öğrenmesini amaçlıyor.

    Tesla'nın ilk bisikleti çocuklar için geldi Tam Boyutta Gör
    Tesla hayranları uzun yıllardır şirketten bir elektrikli bisiklet geliştirmesini talep ediyor. Hatta zaman zaman "Tesla Model B" adıyla çeşitli konsept tasarımlar ve söylentiler gündeme gelmişti. Elon Musk ise geçmişte bu fikre hem mesafeli yaklaşmış hem de zaman zaman olumlu sinyaller vermişti. Ancak şirketin ilk bisiklet ürünü, yetişkinlere yönelik bir e-bike yerine çocuklara hitap eden bir denge bisikleti oldu.

    Tesla Balance Bike, hafif magnezyum alaşımlı bir şasiye sahip. Bisiklette beş farklı yükseklik ayarına sahip ayarlanabilir sele bulunurken, gövde üzerinde Tesla yazısı ve ön tarafta şirketin "T" logosu yer alıyor.

    Pedal ve zincir sistemi bulunmayan modelde çocuklar bisikleti ayaklarıyla iterek ilerliyor. Tesla, ürünün en az 35 cm bacak uzunluğuna sahip çocuklar için uygun olduğunu ve maksimum 35 kg taşıma kapasitesi sunduğunu belirtiyor. Kurulum için gerekli tüm ekipmanlar da kutuya dahil ediliyor.

    Kaynakça https://shop.tesla.com/product/balance-bike-for-kids https://electrek.co/2026/07/16/tesla-balance-bike-kids-225/
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