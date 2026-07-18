Tesla'dan çocuklar için denge bisikleti: Fiyatı 225 dolar

Tesla'dan çocuklar için denge bisikleti
Şirket, motoru ve pedalları bulunmayan, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Balance Bike for Kids" adlı denge bisikletini satışa sundu. 225 dolar fiyat etiketiyle Tesla'nın çevrim içi mağazasında satışa çıkan ürün, çocukların pedal kullanmadan denge kurmayı öğrenmesini amaçlıyor.
Tesla Balance Bike, hafif magnezyum alaşımlı bir şasiye sahip. Bisiklette beş farklı yükseklik ayarına sahip ayarlanabilir sele bulunurken, gövde üzerinde Tesla yazısı ve ön tarafta şirketin "T" logosu yer alıyor.
Pedal ve zincir sistemi bulunmayan modelde çocuklar bisikleti ayaklarıyla iterek ilerliyor. Tesla, ürünün en az 35 cm bacak uzunluğuna sahip çocuklar için uygun olduğunu ve maksimum 35 kg taşıma kapasitesi sunduğunu belirtiyor. Kurulum için gerekli tüm ekipmanlar da kutuya dahil ediliyor.Kaynakça https://shop.tesla.com/product/balance-bike-for-kids https://electrek.co/2026/07/16/tesla-balance-bike-kids-225/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: