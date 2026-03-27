Tesla’nın ilk çeyrek teslimat beklentisi zayıf sinyaller veriyor

Analist tahminleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir artışa işaret ediyor. Ne var ki bu artış, ilk bakışta göründüğü kadar güçlü bir toparlanmayı temsil etmiyor. Çünkü karşılaştırma yapılan 2025’in ilk çeyreği, Tesla açısından son yılların en zayıf dönemlerinden biri olarak kayda geçmişti.
Baz etkisi gerçeği gölgede bırakıyor
2025’in ilk çeyreğinde Tesla, Model Y üretim hatlarını “Juniper” güncellemesine geçirmek için dört fabrikasında da durdurmuştu. Bu geçiş süreci, teslimatların beklenenden çok daha düşük gelmesine neden olmuş ve şirket o dönemde yalnızca 336.681 araç teslim edebilmişti.
Tesla için 2026 yılının tamamına ilişkin teslimat beklentisi 1.689.691 araç seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2025 yılında gerçekleştirilen 1.636.129 adetlik teslimata kıyasla sadece yüzde 3,3’lük bir artış anlamına geliyor.
Paylaşılan projeksiyonlar, analistlerin önümüzdeki yıllar için daha iyimser olduğunu gösteriyor. Buna göre Tesla’nın teslimatlarının 2027’de 1,89 milyon, 2028’de 2,13 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor. Daha da dikkat çekici olan ise 2030’daki 3 milyon araç teslimatı öngörüsü.
Ancak bu hedef, mevcut üretim ve teslimat temposunun yaklaşık iki katına çıkarılmasını gerektiriyor. Öte yandan Tesla, tarihinde ilk kez üst üste iki yıl teslimat düşüşü yaşadı. 2023'te 1,81 milyon adetle zirveye ulaşan teslimatlar, 2024'te 1,79 milyon, 2025'te ise 1,64 milyon seviyesine geriledi.
