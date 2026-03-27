Tesla’nın ilk çeyrek teslimat beklentisi zayıf sinyaller veriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin teslimat beklentilerini paylaştı. Şirketin derlediği Wall Street öngörülerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 365.645 araç teslimatı öngörülüyor. Ancak bu tablo, yüzeysel artışa rağmen şirketin büyüme ivmesini yeniden yakalamakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Analist tahminleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8’lik bir artışa işaret ediyor. Ne var ki bu artış, ilk bakışta göründüğü kadar güçlü bir toparlanmayı temsil etmiyor. Çünkü karşılaştırma yapılan 2025’in ilk çeyreği, Tesla açısından son yılların en zayıf dönemlerinden biri olarak kayda geçmişti.

Baz etkisi gerçeği gölgede bırakıyor

2025’in ilk çeyreğinde Tesla, Model Y üretim hatlarını “Juniper” güncellemesine geçirmek için dört fabrikasında da durdurmuştu. Bu geçiş süreci, teslimatların beklenenden çok daha düşük gelmesine neden olmuş ve şirket o dönemde yalnızca 336.681 araç teslim edebilmişti.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla 2026’nın ilk çeyreği için öngörülen yaklaşık 29 bin adetlik artış, aslında oldukça düşük bir bazın üzerine inşa ediliyor. Üstelik Tesla’nın 2025’in üçüncü çeyreğinde 497.120, dördüncü çeyreğinde ise 418.227 araç teslim ettiği düşünüldüğünde mevcut beklenti çeyreksel bazda belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. Daha fazla bağlam olması açısından Tesla, 2024 ilk çeyreğinde 386.810 adet, 2023 ilk çeyreğinde ise 422.875 adet teslimat gerçekleştirmişti.

Tesla için 2026 yılının tamamına ilişkin teslimat beklentisi 1.689.691 araç seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2025 yılında gerçekleştirilen 1.636.129 adetlik teslimata kıyasla sadece yüzde 3,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Paylaşılan projeksiyonlar, analistlerin önümüzdeki yıllar için daha iyimser olduğunu gösteriyor. Buna göre Tesla’nın teslimatlarının 2027’de 1,89 milyon, 2028’de 2,13 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor. Daha da dikkat çekici olan ise 2030’daki 3 milyon araç teslimatı öngörüsü.

Ancak bu hedef, mevcut üretim ve teslimat temposunun yaklaşık iki katına çıkarılmasını gerektiriyor. Öte yandan Tesla, tarihinde ilk kez üst üste iki yıl teslimat düşüşü yaşadı. 2023’te 1,81 milyon adetle zirveye ulaşan teslimatlar, 2024’te 1,79 milyon, 2025’te ise 1,64 milyon seviyesine geriledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’nın ilk çeyrek teslimat beklentisi zayıf sinyaller veriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: