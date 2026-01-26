Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın insansı robot projesi bir sonraki aşamaya geçiyor

    Tesla, insansı robot projesi Optimus'u bir adım ileri taşıyor. Şirket, robotların eğitim sürecini Kaliforniya'dan Austin Gigafactory'ye kaydırarak üretim hattını doğrudan öğrenme alanına dönüştürecek.

    Tesla'nın insansı robot projesi bir sonraki aşamaya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın insansı robot projesi Optimus, laboratuvar ortamından çıkarak doğrudan üretim sahasına taşınıyor. Şirket, robotların eğitimi için yürütülen ana operasyonları Kaliforniya'dan Texas'taki Austin Gigafactory'ye kaydırmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Optimus'un gerçek fabrika koşullarında daha hızlı olgunlaştırılmasını sağlayacak.

    Optimus, canlı eğitim alanına taşınıyor

    Aktarılan bilgilere göre Tesla, önümüzdeki aydan itibaren Austin Gigafactory'de geniş çaplı veri toplama sürecine başlayacak. Böylece fabrika, yalnızca araç üretim merkezi değil, aynı zamanda Optimus robotlarının öğrenme ve test alanı haline gelecek. Çalışanlara yapılan şirket içi bilgilendirmede, robotların doğrudan üretim hattında kullanılan görevler üzerinden eğitileceği paylaşıldı.

    Kaçıranlar için Tesla, bugüne kadar Optimus prototiplerini Kaliforniya Fremont tesisinde eğitiyordu. Bu süreçte veri toplayıcılar, çoklu kamera sistemleriyle donatılmış kask ve sırt çantalarıyla parça ayıklama, taşıma ve bant yönetimi gibi rutin görevleri yerine getirerek robotlar için görsel veri üretiyordu. Elde edilen görüntüler, Optimus'un insan hareketlerini taklit ederek öğrenmesini sağlayan yapay sinir ağlarında kullanılıyor.

    Şirketin önceki aşamalarda hareket yakalama kıyafetleri ve uzaktan kontrol yöntemlerini denediği, ancak daha verimli olduğu için kamera tabanlı veri toplama sistemine geçiş yaptığı belirtiliyor. Austin'de bu sürecin daha hafif ekipmanlarla sürdürülüp sürdürülmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

    Elon Musk, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Optimus'un Tesla fabrikalarında şimdiden basit görevleri yerine getirdiğini söyledi. Musk'a göre robotların daha karmaşık işlere geçmesi 2026 sonunu bulacak, tüketiciye yönelik modeller ise 2027 sonunda gündeme gelebilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 için tv önerisi 2025 müstakil ev kentsel dönüşüme girer mi espressolab wifi şifresi telsiz kullanım ücreti 2026 çiço ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum