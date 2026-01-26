Tesla'nın insansı robot projesi bir sonraki aşamaya geçiyor

Optimus, canlı eğitim alanına taşınıyor
Aktarılan bilgilere göre Tesla, önümüzdeki aydan itibaren Austin Gigafactory'de geniş çaplı veri toplama sürecine başlayacak. Böylece fabrika, yalnızca araç üretim merkezi değil, aynı zamanda Optimus robotlarının öğrenme ve test alanı haline gelecek. Çalışanlara yapılan şirket içi bilgilendirmede, robotların doğrudan üretim hattında kullanılan görevler üzerinden eğitileceği paylaşıldı.
Kaçıranlar için Tesla, bugüne kadar Optimus prototiplerini Kaliforniya Fremont tesisinde eğitiyordu. Bu süreçte veri toplayıcılar, çoklu kamera sistemleriyle donatılmış kask ve sırt çantalarıyla parça ayıklama, taşıma ve bant yönetimi gibi rutin görevleri yerine getirerek robotlar için görsel veri üretiyordu. Elde edilen görüntüler, Optimus'un insan hareketlerini taklit ederek öğrenmesini sağlayan yapay sinir ağlarında kullanılıyor.
Şirketin önceki aşamalarda hareket yakalama kıyafetleri ve uzaktan kontrol yöntemlerini denediği, ancak daha verimli olduğu için kamera tabanlı veri toplama sistemine geçiş yaptığı belirtiliyor. Austin'de bu sürecin daha hafif ekipmanlarla sürdürülüp sürdürülmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.
Elon Musk, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Optimus'un Tesla fabrikalarında şimdiden basit görevleri yerine getirdiğini söyledi. Musk'a göre robotların daha karmaşık işlere geçmesi 2026 sonunu bulacak, tüketiciye yönelik modeller ise 2027 sonunda gündeme gelebilir.
