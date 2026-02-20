Giriş
    Tesla’nın kablosuz Cybercab şarj sistemi resmen onaylandı

    Tesla’nın Cybercab modeli için geliştirdiği kablosuz şarj sistemi ABD onayı aldı. FCC’nin verdiği özel muafiyetle UWB tabanlı dış mekan altyapısının önü açılmış oldu.

    Tesla’nın kablosuz Cybercab şarj sistemi resmen onaylandı Tam Boyutta Gör

    Tesla, otonom iki koltuklu Cybercab modeli için geliştirdiği kablosuz şarj sistemi özelinde önemli bir düzenleyici engeli geride bıraktı. ABD’de iletişim altyapısını düzenleyen FCC, şirketin Ultra-Geniş Bant (UWB) radyo teknolojisini kullanmasına izin veren muafiyeti onayladı. Karar, sistemin sabit dış mekan ekipmanlarında kullanılmasının önünü açıyor.

    Bu gelişmeyle birlikte Tesla’nın yere entegre edilmesi planlanan kablosuz şarj pedi, resmi olarak düzenleyici çerçeveye uygun hale geldi. Özellikle tamamen otonom kullanım senaryoları için tasarlanan iki kişilik Cybercab’in, fiziksel kablo bağlantısı olmadan şarj edilebilmesi açısından bu adım kritik önem taşıyor.

    Diğer ağları etkilemeyecek

    Tesla’nın kablosuz Cybercab şarj sistemi resmen onaylandı Tam Boyutta Gör

    FCC belgelerinde yer alan teknik tanıma göre Tesla’nın çözümü, elektrikli araçta bulunan bir UWB alıcı-vericisi ile zemine yerleştirilen ikinci bir UWB alıcı-vericisi arasında doğrudan iletişim sağlıyor. Bu yapı sayesinde araç, kablosuz enerji transferinin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için şarj pedinin üzerinde optimum konuma hassas biçimde yerleşebiliyor. Pedin dış mekana konumlandırılabilecek şekilde tasarlanmış olması da sistemin kullanım alanını genişletiyor.

    Tesla’nın aktardığı bilgilere göre süreç iki aşamalı ilerliyor. İlk aşamada araç, şarj pedinin yerini tespit etmek ve veri alışverişi yapmak için Bluetooth Low Energy bağlantısından yararlanıyor. Araç pedin bulunduğu noktaya yaklaştığında ise UWB sistemi devreye giriyor. UWB alıcı-vericileri kısa süreli olarak çalışarak aracın konumunu santimetre hassasiyetinde takip ediyor ve en uygun hizalama sağlandığında kablosuz enerji aktarımı başlatılıyor.

    Tesla, UWB sinyallerinin yalnızca araç pedin üzerine yaklaşırken kısa süreli olarak aktif olduğunu özellikle vurguluyor. Sinyallerin büyük ölçüde zemin seviyesinde, araç ile ped arasında gerçekleştiği, ayrıca aracın gövdesi tarafından ciddi oranda zayıflatıldığı belirtiliyor. Bu da sistemin çevredeki diğer kablosuz haberleşme altyapılarıyla etkileşime girme riskini minimize ediyor.

    Her ne kadar kablosuz şarj sistemi için kritik bir eşik aşılmış olsa da Cybercab, sadece bu teknolojiye bağlı kalmayacak. Zira araç, Tesla’nın mevcut hızlı şarj istasyonlarıyla da uyumlu. Bu durum, kablosuz şarj pedlerinin yaygınlaşma süreci devam ederken Cybercab’in mevcut Tesla Supercharger ağı üzerinden sorunsuz biçimde hizmet verebileceğine işaret ediyor.

    Kısa süre önce şirketin Gigafactory Texas tesisinde ilk Cybercab’in üretim hattından çıktığı açıklanmıştı. Cybercab’in yaklaşık 30.000 dolar seviyesinde fiyatlandırılması öngörülüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

