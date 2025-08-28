Tesla’nın Model Y L videosu sosyal medyada alay konusu oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz haftalarda Çin’de üç sıra koltuklu Model Y L SUV’u satışa sundu. Aracın iç mekan genişliği ve özellikle üçüncü sıra koltuklarının kullanışlılığı, kısa sürede otomotiv medyasında tartışma konusu oldu. Bazı Çinli elektrikli araç medyaları, üçüncü sıra deneyimini “felaket” olarak nitelendirdi.

Model Y L, yenilenmiş Model Y’den uzatılmış gövde ve artırılmış dingil mesafesi ile ayrılıyor ve bu sayede üç sıra koltuklu bir konfigürasyon sunuyor. Yine de araç, karakteristik coupe SUV siluetini koruyor. Bu tasarım, tarih boyunca özellikle arka koltuk yolcularının konforunu sorgulatan bir tercih olarak öne çıkıyor.

Model Y L’ye 6 kişi “rahatça” sığabiliyor

Tesla’nın Çin’deki hükümet ilişkileri, halkla ilişkiler, pazarlama ve marka yönetiminden sorumlu küresel başkan yardımcısı Grace Tao, aracın iç mekanını göstermek amacıyla bir video paylaştı. Tao, videoda Model Y L’nin makul bir alan düzenine sahip olduğunu ve tüm ailenin, gençten yaşlıya, rahatça seyahat edebileceğini ifade etti. Videoda, boyları 1.8 metreyi aşan ve ağırlıkları 75-95 kilogram arasında değişen altı yetişkinin araca rahatça sığabildiğini gösterildi.

Ancak video, otomobil blogları tarafından hızlıca eleştiri ve alay konusu haline geldi. Videoya yöneltilen eleştiriler arasında ön sıra koltukların ileriye doğru ciddi şekilde itilmiş olması bulunuyor. İkinci sıradaki yolcuların ise bacaklarının neredeyse dikey pozisyonda olduğu ve uzun süreli konforun mümkün olmadığı dile getiriliyor. Üçüncü sıradakiler için ise dizlerin neredeyse göğüs hizasına yaklaştığı dile getiriliyor. Buna rağmen yolcuların başlarının bagaj camına çok yakın olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan Çin’de satışa çıkan Model Y L’nin başlangıç fiyatı 47.120 dolar olarak açıklandı. Model Y L’nin ikinci ve üçüncü sıra koltukları bağımsız olarak katlanabiliyor ve elektrikli olarak kontrol ediliyor. İkinci sıra koltuklarda elektrikli kol dayamalar bulunuyor. Ön iki sıradaki koltuklarda havalandırma özelliği yer alırken, tüm koltuklarda ısıtma özelliği mevcut. Ayrıca, İkinci ve üçüncü sıradaki tüm koltuklarda şarj portları yer alıyor.

