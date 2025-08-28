Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın Model Y L videosu sosyal medyada alay konusu oldu

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın üç sıralı Model Y L SUV’u Çin’de boy göstermeye başladı. Ancak aracın üçüncü sıra konforu sosyal medyada alay konusu ve eleştiri odağı haline geldi.

    Tesla’nın Model Y L videosu sosyal medyada alay konusu oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz haftalarda Çin’de üç sıra koltuklu Model Y L SUV’u satışa sundu. Aracın iç mekan genişliği ve özellikle üçüncü sıra koltuklarının kullanışlılığı, kısa sürede otomotiv medyasında tartışma konusu oldu. Bazı Çinli elektrikli araç medyaları, üçüncü sıra deneyimini “felaket” olarak nitelendirdi.

    Model Y L, yenilenmiş Model Y’den uzatılmış gövde ve artırılmış dingil mesafesi ile ayrılıyor ve bu sayede üç sıra koltuklu bir konfigürasyon sunuyor. Yine de araç, karakteristik coupe SUV siluetini koruyor. Bu tasarım, tarih boyunca özellikle arka koltuk yolcularının konforunu sorgulatan bir tercih olarak öne çıkıyor.

    Model Y L’ye 6 kişi “rahatça” sığabiliyor

    Tesla’nın Çin’deki hükümet ilişkileri, halkla ilişkiler, pazarlama ve marka yönetiminden sorumlu küresel başkan yardımcısı Grace Tao, aracın iç mekanını göstermek amacıyla bir video paylaştı. Tao, videoda Model Y L’nin makul bir alan düzenine sahip olduğunu ve tüm ailenin, gençten yaşlıya, rahatça seyahat edebileceğini ifade etti. Videoda, boyları 1.8 metreyi aşan ve ağırlıkları 75-95 kilogram arasında değişen altı yetişkinin araca rahatça sığabildiğini gösterildi.

    Ancak video, otomobil blogları tarafından hızlıca eleştiri ve alay konusu haline geldi. Videoya yöneltilen eleştiriler arasında ön sıra koltukların ileriye doğru ciddi şekilde itilmiş olması bulunuyor. İkinci sıradaki yolcuların ise bacaklarının neredeyse dikey pozisyonda olduğu ve uzun süreli konforun mümkün olmadığı dile getiriliyor. Üçüncü sıradakiler için ise dizlerin neredeyse göğüs hizasına yaklaştığı dile getiriliyor. Buna rağmen yolcuların başlarının bagaj camına çok yakın olduğuna dikkat çekiliyor.

    Öte yandan Çin’de satışa çıkan Model Y L’nin başlangıç fiyatı 47.120 dolar olarak açıklandı. Model Y L’nin ikinci ve üçüncü sıra koltukları bağımsız olarak katlanabiliyor ve elektrikli olarak kontrol ediliyor. İkinci sıra koltuklarda elektrikli kol dayamalar bulunuyor. Ön iki sıradaki koltuklarda havalandırma özelliği yer alırken, tüm koltuklarda ısıtma özelliği mevcut. Ayrıca, İkinci ve üçüncü sıradaki tüm koltuklarda şarj portları yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    resident evil 2 türkçe yama gamepass bilkom garanti nedir ışığa gelen böcekler hava trafik kontrolörü maaş ps5 fat kasa

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum