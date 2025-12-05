Giriş
    Tesla’nın Optimus robotu insan gibi koşmaya başladı

    Tesla, insansı robotu Optimus’un yeni performans videosunu paylaştı. Laboratuvarda insan gibi koşabilen robot, sosyal medyada hem hayranlık hem de endişe uyandırdı.

    Tesla’nın Optimus robotu insan gibi koşmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Tesla, insansı robotu Optimus’un en son performans güncellemesini 3 Aralık’ta X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı. Kısa video, laboratuvar zemininde insan hareketlerini andıran bir koşu sergileyen Optimus’u gösteriyor. Paylaşımın ardından, sosyal medyada hem hayranlık uyandıran hem de bazı kullanıcılar tarafından endişe ve sorgulama ile karşılanan yorumlar dikkat çekti.

    Optimus gelişmeye devam ediyor

    Optimus, 180 cm boyunda ve 73 kg ağırlığında. Robot, 40’tan fazla hareket serbestliği sunan eklemlerle donatılırken elleri ise 11 serbestlik derecesi ile ön plana çıkıyor. Robot, 2,3 kWh kapasiteli batarya ile neredeyse tüm gün çalışabiliyor ve enerji tüketimi açısından oldukça verimli. Optimus, dinlenme halinde sadece 100 W, yürürken ise 500 W güç harcıyor.

    Paylaşılan videoda Optimus’un denge, koordinasyon ve yürüyüş kontrolünde kayda değer ilerlemeler kaydettiği görülüyor. Önceki güncellemeler, kontrollü yürüyüş, nesne tutma ve duruş eğitimi gibi robotun temel becerileri kazanmasına odaklanıyordu.

    Aynı zamanda paylaşılan bir 8 saniyelik bölünmüş ekran videosu Mayıs 2023 ile Aralık 2025 arasındaki gelişimi ortaya koyuyor. Videonun ilk kısmında Tesla robotlarının fabrikadaki ilk adımları gösterilirken, ikinci kısımda en son ilerleme sergileniyor.

    Tesla’ya göre Optimus halen geliştirme aşamasında olsa da yakında seri üretime girecek. Elon Musk, üretim ölçeği büyüdüğünde robotun fiyatının 20.000 ila 30.000 dolar arasında olabileceğini öngörüyor. Musk ayrıca, gelecekte robotların diğer robotları üreteceği ve böylece insan müdahalesinin üretim hattının büyük kısmından kaldırılabileceği iddiasında da bulunuyor.

