Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD, artık sadece abonelik tabanlı olacak

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin Full Self-Driving (FSD) yazılımıyla ilgili önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Tesla, 14 Şubat itibarıyla FSD’yi yalnızca aylık abonelik modeliyle sunacak. Bu tarihten sonra kullanıcılar, bugüne kadar mümkün olan tek seferlik satın alma seçeneğinden yararlanamayacak.

Aylık ödeme modeline geçiliyor

Halihazırda ABD’de Tesla sahipleri, FSD (Denetimli) yazılımını 8 bin dolarlık tek seferlik ödeme ile satın alabiliyor ya da aylık 99 dolar karşılığında abonelik şeklinde kullanabiliyor. Şubat itibarıyla tek seferlik ödeme seçeneği kaldırılacak. Yeni düzenleme sonrasında mevcut aylık ödeme planının fiyatlandırmasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz. Halihazırda tek seferlik ödeme ile FSD'yi satın alanlar için ise bir değişiklik olmayacak, ömür boyu kullanmaya devam edecekler.

Teknik olarak FSD, şehir içi kullanımlarda aracın şerit değiştirmesine, trafik ışıklarına ve levhalarına uymasına olanak tanıyor. Otoyollarda ise Tesla’nın Autopilot sistemi devreye giriyor ve araçların hızlanmasına, fren yapmasına ve şerit içinde kalmasına yardımcı oluyor.

Tesla’nın Full Self-Driving yazılımı adının aksine tam otonom bir sistem değil. Şirket, bu nedenle yazılımın adında özellikle “Supervised” (Denetimli) ifadesini kullanıyor. FSD, sürücünün sürekli dikkatli olmasını ve gerektiğinde direksiyona müdahale etmesini zorunlu kılan bir sürücü destek sistemi olarak tanımlanıyor. Şirketin Denetimsiz tam otonom sürüm için testleri ise halihazırda sürüyor.

Tesla’nın FSD yazılımı şimdilik sadece ABD, Kanada, Çin, Meksika, Porto Riko, Avustralya ve Yeni Zelanda’da aktif olarak kullanılabiliyor. Tesla, Eylül 2026’da Hollanda’nın FSD için onay vereceğini açıklamıştı. Bu onayın gelmesi halinde FSD, diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye hızlı bir şekilde gelebilir. Ancak bu tam onaylama anlamına gelmiyor.

