Tesla’nın otonom taksisi yolcuya şehir turu attırdı: 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın Austin’deki sürücüsüz robotaksi hizmeti, otoyol kısıtlaması nedeniyle kısa bir yolculuğu yaklaşık bir saatlik şehir turuna dönüştürdü. Bir yolcunun 10 dakikada tamamlanması beklenen güzergahı 70 dakikada tamamlanırken Cybercab’in uzun rotasının nedeni otoyollardan kaçınması oldu.

10 dakikalık yol 70 dakikaya çıktı

Tesla robotaksi kullanıcısının paylaşımına göre Cybercab, otoyolu kullansaydı yolculuk normal şartlarda sadece 10 dakika sürecekti. Ancak Tesla’nın sürücüsüz aracı otoyola çıkmayınca rota tamamen değişti. Kullanıcı, Cybercab’in kendisini adete şehirde dolaştırdığını ve yolculuğun toplam 70 dakika sürdüğünü belirtti.

Yolculuk ise piyasa fiyatıyla benzer şekilde 20 dolar tuttu. Ancak Tesla’nın yolculuk başlayana kadar güzergahı ve tahmini süreyi göstermediğinin altı çizildi.

Uzun rotanın nedeni otoyol yasağı

Tam Boyutta Gör Cybercab’in bu kadar uzun bir rota izlemesinin temelinde iki farklı kısıtlama bulunuyor. Tesla’nın robotaksileri Austin’deki otoyolları kullanamıyor. Araçların hemzemin demiryolu geçitlerinden de kaçındığı belirtiliyor.

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Sorunun en temelinde ise Tesla’nın robotaksi yazılımının mevcut sürüş alanı ve güvenlik yaklaşımı bulunuyor. Tesla’nın robotaksileri halen otoyollarda sürüş gerçekleştiremiyor ve Austin’de düşük hızlı yollarda sınırlı bir çalışma alanında hizmet veriyor. Rakip şirket Waymo ise tamamen sürücüsüz araçlarıyla otoyollarda yolculuk gerçekleştirebiliyor.

Bununla birlikte yaşanan 70 dakikalık rota sorunu yalnızca Cybercab’e özgü görünmüyor. Tesla, Model Y tabanlı robotaksilerinde de benzer bir yazılım yaklaşımı kullanıyor. Dolayısıyla yolcuların benzer şekilde uzun ve dolambaçlı güzergahlarla karşılaşması mümkün.

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Tesla’nın otonom taksisi 10 dakikalık yolu 70 dakikada gitti

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