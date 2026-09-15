Tesla’nın otonom taksisi yolcuya şehir turu attırdı: 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü

10 dakikalık yol 70 dakikaya çıktı
Tesla robotaksi kullanıcısının paylaşımına göre Cybercab, otoyolu kullansaydı yolculuk normal şartlarda sadece 10 dakika sürecekti. Ancak Tesla’nın sürücüsüz aracı otoyola çıkmayınca rota tamamen değişti. Kullanıcı, Cybercab’in kendisini adete şehirde dolaştırdığını ve yolculuğun toplam 70 dakika sürdüğünü belirtti.
Yolculuk ise piyasa fiyatıyla benzer şekilde 20 dolar tuttu. Ancak Tesla’nın yolculuk başlayana kadar güzergahı ve tahmini süreyi göstermediğinin altı çizildi.
Uzun rotanın nedeni otoyol yasağı
Sorunun en temelinde ise Tesla’nın robotaksi yazılımının mevcut sürüş alanı ve güvenlik yaklaşımı bulunuyor. Tesla’nın robotaksileri halen otoyollarda sürüş gerçekleştiremiyor ve Austin’de düşük hızlı yollarda sınırlı bir çalışma alanında hizmet veriyor. Rakip şirket Waymo ise tamamen sürücüsüz araçlarıyla otoyollarda yolculuk gerçekleştirebiliyor.
Bununla birlikte yaşanan 70 dakikalık rota sorunu yalnızca Cybercab’e özgü görünmüyor. Tesla, Model Y tabanlı robotaksilerinde de benzer bir yazılım yaklaşımı kullanıyor. Dolayısıyla yolcuların benzer şekilde uzun ve dolambaçlı güzergahlarla karşılaşması mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: