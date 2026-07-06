Tesla’nın sürücüsüz Robotaxi'leri artık Miami'de de hizmet verecek

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Tam Boyutta Gör Tesla, sürücüsüz ulaşım hizmeti Robotaxi'yi Florida'nın Miami kentine taşıdı. Şirket, hizmeti ilk etapta West Miami'nin sınırlı bir bölümünde kullanıma açarken gelecek planlarında Orlando ve Tampa'nın da yer aldığı görüldü.

Tesla, bu sınırlı alanda hizmete başlama hamlesini geçmişte de uygulamıştı. Şirket, daha önce Dallas ve Houston'da da öncelikle küçük bir alanda hizmete girmiş ve daha sonra genişlemeye gitmişti.

Kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hizmetin fiilen kullanılmaya başlandığını ortaya koydu. Videolarda, Tesla Robotaxi araçlarının içerisinde herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmadan tamamen denetimsiz şekilde yolcu taşıdığı görüldü. Şirket, Austin, Teksas'taki ilk Robotaxi operasyonunda araçlarda bir insan güvenlik görevlisi bulundurması nedeniyle eleştirilmişti. Miami'deki uygulama ise bu yaklaşımın değiştiğine işaret ediyor.

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Tesla'nın geçen ay Austin metropol bölgesinin tamamına hizmet vermeye başlamış olması nedeniyle Miami'deki operasyonun da ilerleyen dönemde daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Öte yandan Miami adımı ise tesadüf değil. Zira Waymo, otonom robotaksi hizmetini Ocak ayında Miami'de devreye almıştı. Amazon'un sahibi olduğu Zoox da bu pazara hazırlanıyor ve testlerine devam ediyor.

Ek olarak Tesla'nın Robotaxi ağı büyümeye devam edecek. Miami'nin ardından Phoenix, Las Vegas, Orlando ve Tampa da Robotaxi hizmetinin sunulmasının planlandığı şehirler arasında yer alıyor.

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Tesla’nın sürücüsüz Robotaxi'leri artık Miami'de de hizmet verece

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