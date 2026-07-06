Tesla’nın sürücüsüz Robotaxi'leri artık Miami'de de hizmet verecek

Tesla, bu sınırlı alanda hizmete başlama hamlesini geçmişte de uygulamıştı. Şirket, daha önce Dallas ve Houston'da da öncelikle küçük bir alanda hizmete girmiş ve daha sonra genişlemeye gitmişti.
Kullanılmaya başlandı
Tesla'nın geçen ay Austin metropol bölgesinin tamamına hizmet vermeye başlamış olması nedeniyle Miami'deki operasyonun da ilerleyen dönemde daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Öte yandan Miami adımı ise tesadüf değil. Zira Waymo, otonom robotaksi hizmetini Ocak ayında Miami'de devreye almıştı. Amazon'un sahibi olduğu Zoox da bu pazara hazırlanıyor ve testlerine devam ediyor.
Ek olarak Tesla'nın Robotaxi ağı büyümeye devam edecek. Miami'nin ardından Phoenix, Las Vegas, Orlando ve Tampa da Robotaxi hizmetinin sunulmasının planlandığı şehirler arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: