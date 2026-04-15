    Tesla’nın tam otonom sürüşü mümkün kılacak yeni çipi paylaşıldı

    Elon Musk, Tesla AI5 çipinin tasarım sürecinin tamamlandığını paylaştığı görselle duyurdu. Musk aynı zamanda şirketin AI6 ve Dojo3 üzerinde çalışmalara başladığını da açıkladı.

    Elon Musk, Tesla’nın geliştirdiği AI5 yapay zeka çipinin tasarımının tamamlandığını duyurdu. Musk aynı amanda çipe dair ilk görseli de kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu adım, Tesla’nın otonom sürüş ve yapay zeka altyapısında bir sonraki faza geçtiğine işaret ediyor. Zira Musk’a göre AI5 çipi ile Tesla otomobilleri gerçek tam otonomiye kavuşacak.

    Paylaşılan görselde çip mimarisinin merkezinde yüksek işlem yükünü üstlenen ana hesaplama kalıbı bulunurken çevresine yerleştirilmiş 12 adet DRAM modülü dikkat çekiyor. Bellek bileşenlerinin SK hynix üretimi olduğu görülürken tasarımın 2026 yılının 13. haftasında, 23-29 Mart tarihleri arasında tape-out edildiği bilgisi öne çıkıyor.

    Mevcut çipten çok daha güçlü

    AI5, Tesla’nın mevcut HW4 (AI4) donanım platformunun doğrudan halefi olarak konumlandırılıyor. Elon Musk’ın daha önce yaptığı değerlendirmelere göre yeni mimari, performans tarafında önemli bir kırılım noktası olarak tasarlandı.

    Teknik hedefler arasında 8 kat ham işlem gücü artışı ve 9 kat bellek kapasitesi genişlemesi öne çıkıyor. Yaklaşık 2500 TOPS seviyesinde yapay zeka işlem kapasitesi sunması beklenen çip, 144 GB bellek kapasitesi ile birlikte yeni nesil transformer mimarilerine uyumlu bir yapı üzerine inşa ediliyor. Bu sayede Tesla’nın FSD ve otonom sürüş sistemlerinde çok daha gelişmiş bir hesaplama altyapısı hedefleniyor.

    Elon Musk’ın daha önceki açıklamaları AI5’in yalnızca otomotiv odaklı bir çip olmanın ötesine geçerek geniş ölçekli bir yapay zeka platformu olarak konumlandırıldığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda çipin farklı konfigürasyonlarla sunulacağı ifade ediliyor.

    Tekli SOC yapılandırmasının Nvidia’nın Hopper serisiyle rekabet edecek seviyede olduğu, çift SOC mimarisinin ise Blackwell sınıfına yakın performans hedeflediği belirtiliyor.

    AI5 çipinin üretiminde TSMC ve Samsung’un kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Seri üretim için işaret edilen zaman aralığı ise 2026’nın sonları ile 2027’nin başları olarak öngörülüyor.

    Şirketin bir sonraki nesil yapay zeka donanımları olan AI6 çipi ve Dojo3 süper bilgisayar projesi üzerinde çalışmaların başladığı da doğrulandı.

    Bununla birlikte Tesla’nın uzun vadeli üretim stratejisinde daha entegre bir model üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Planlanan TeraFab üretim altyapısının devreye alınmasıyla birlikte çip tasarımı, bellek üretimi ve paketleme süreçlerinin tek çatı altında toplanması hedefleniyor. Ancak TeraFab için çoğu şey henüz kağıt üzerinde.

