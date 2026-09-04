Tesla’nın tavanını taşınabilir enerji kaynağına dönüştüren güneş paneli

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Tam Boyutta Gör EcoFlow, Tesla Model 3 ve Model Y sahipleri için geliştirdiği HeatGuard Solar Film ile aracın panoramik tavanını güneş enerjisi üretmek için kullanıyor. Sistem, Tesla’nın ana bataryasını şarj etmiyor ancak araç içine yerleştirilen EcoFlow DELTA, RIVER veya uyumlu diğer taşınabilir güç istasyonlarını güneş enerjisiyle dolduruyor. Bu da özellikle kamp tutkunları için büyük bir fayda sağlayabiliyor.

Aracı kamp platformuna dönüştürüyor

HeatGuard Solar Film sayesinde Tesla’lar özellikle kamp ve uzun süreli açık hava kullanımlarında taşınabilir bir enerji kaynağına dönüşebiliyor. Güneş panellerinden elde edilen elektrik, aracın içine uzatılan kablo üzerinden güç istasyonuna aktarılıyor. Buradaki enerji daha sonra mini buzdolabı, dizüstü bilgisayar, telefon, kamp ekipmanları ve diğer elektronik cihazları çalıştırmak veya şarj etmek için kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör EcoFlow, sistemin hafta içi park halinde bırakılan araç üzerinden birkaç gün boyunca enerji biriktirmesini hedefliyor. Şirketin hesabına göre 3-4 günlük güneşlenme, bir hafta sonu kamp gezisinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşabiliyor.

Model 3 ve Model Y de kullanılabiliyor

HeatGuard Solar Film iki Tesla modeli için farklı kapasiteyle sunuluyor. Model 3 versiyonu 256 watt güç ve 25 volt değerlerine sahip. Tam güneş altında günde 1,3 kWh'ye kadar enerji üretebildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Model Y için hazırlanan versiyon ise 290 watt güç ve 28 volt değerlerine ulaşıyor. Uygun koşullarda günlük enerji üretimi 1,5 kWh'ye kadar çıkıyor.

Panellerde yüzde 25'e kadar dönüşüm verimliliği sunan N-Type TOPCon güneş hücreleri kullanılıyor. Şirkete göre sistem, 1 kWh'lik bir güç istasyonunu yaklaşık 4 saatte tamamen doldurabiliyor.

Aerodinamiği bozmuyor, kabin ısısını da düşürüyor

HeatGuard'ın en dikkat çekici taraflarından biri, klasik portbagaj veya tavan üstü güneş paneli kurulumlarından farklı olarak doğrudan aracın tavanına entegre edilmesi. Paneller, Tesla'nın kavisli panoramik cam tavanına uyacak şekilde tasarlanıyor ve aracın aerodinamik profilinin bozulmaması hedefleniyor. EcoFlow, tasarımın ekstra hava direnci oluşturmadığını da belirtiyor.

Kullanıcı deneyimi de bu noktayı destekliyor. Sistemi yaklaşık bir ay boyunca kullanan YouTube kullanıcısı, rüzgar sesi veya sürüş verimliliğinde fark edilir bir kayıp yaşamadığını aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kurulumda 3M VHB çift taraflı bant kullanılıyor. Sistem bu bant sayesinde tavan yüzeyine sabitlenirken herhangi bir delme veya kalıcı mekanik bağlantı gerektirmiyor. EcoFlow, çıkarıldığında aracın boyasına zarar vermediğini ve geride kalıntı bırakmadığını belirtiyor.

HeatGuard'ın yalnızca güneş paneli olarak çalışmadığı, aynı zamanda aracın iç sıcaklığını azaltmaya yardımcı olduğu da aktarılıyor. Çatı ile panel arasında hava boşluğu kaldığı ve bu sayede kabin içindeki sıcaklığın 10 dereceden fazla düşürülebileceği ifade ediliyor.

Pratikte daha serin kalan kabin, Tesla'nın klimayı daha az kullanmasına yardımcı olabileceğinden aracın kendi bataryasından klima için harcanan enerjinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bu da aslında dolaylı olarak araç menzilini destekliyor.

Bir kullanıcı 30 gün boyunca test etti

Bir YouTube kullanıcısı sistemin nasıl çalıştığını kendi deneyimi üzerinden de aktarmış durumda. Kullanıcı, Tesla Model 3'üne iki ayrı panelden oluşan sistemi kurduğunu ve her panelin 125 watt ile 6 amper değerlerine sahip olduğunu söylüyor. Paneller bağlantı şekline göre seri veya paralel çalıştırılabiliyor.

Havanın puslu olduğu bir sırada sistemin 135-138 watt civarında üretim yaptığı, güneş tamamen açtığında ise panellerin 250 watt seviyesine kadar çıktığının görüldüğü belirtiliyor.

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Kullanıcı, panellerin taşınabilir güç istasyonlarını oldukça hızlı şarj ettiğini ve sistemin en önemli avantajının herhangi bir ekipmanı her kullanım öncesinde yeniden kurmak zorunda kalmamak olduğunu söylüyor.

Sistemin fiyatı ise Model 3 ve Model Y için sırasıyla 459 dolar veya 539 dolar. Bagaja koyulacak batarya da sisteme dahil edildiğinde toplam fiyat 839 dolar ila 1.549 dolar civarlarına çıkıyor.

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Tesla’nın tavanını taşınabilir enerji kaynağına dönüştüren sistem

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