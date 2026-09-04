Tesla’nın tavanını taşınabilir enerji kaynağına dönüştüren güneş paneli

Aracı kamp platformuna dönüştürüyor
HeatGuard Solar Film sayesinde Tesla’lar özellikle kamp ve uzun süreli açık hava kullanımlarında taşınabilir bir enerji kaynağına dönüşebiliyor. Güneş panellerinden elde edilen elektrik, aracın içine uzatılan kablo üzerinden güç istasyonuna aktarılıyor. Buradaki enerji daha sonra mini buzdolabı, dizüstü bilgisayar, telefon, kamp ekipmanları ve diğer elektronik cihazları çalıştırmak veya şarj etmek için kullanılabiliyor.
Model 3 ve Model Y de kullanılabiliyor
HeatGuard Solar Film iki Tesla modeli için farklı kapasiteyle sunuluyor. Model 3 versiyonu 256 watt güç ve 25 volt değerlerine sahip. Tam güneş altında günde 1,3 kWh'ye kadar enerji üretebildiği belirtiliyor.
Panellerde yüzde 25'e kadar dönüşüm verimliliği sunan N-Type TOPCon güneş hücreleri kullanılıyor. Şirkete göre sistem, 1 kWh'lik bir güç istasyonunu yaklaşık 4 saatte tamamen doldurabiliyor.
Aerodinamiği bozmuyor, kabin ısısını da düşürüyor
HeatGuard'ın en dikkat çekici taraflarından biri, klasik portbagaj veya tavan üstü güneş paneli kurulumlarından farklı olarak doğrudan aracın tavanına entegre edilmesi. Paneller, Tesla'nın kavisli panoramik cam tavanına uyacak şekilde tasarlanıyor ve aracın aerodinamik profilinin bozulmaması hedefleniyor. EcoFlow, tasarımın ekstra hava direnci oluşturmadığını da belirtiyor.
Kullanıcı deneyimi de bu noktayı destekliyor. Sistemi yaklaşık bir ay boyunca kullanan YouTube kullanıcısı, rüzgar sesi veya sürüş verimliliğinde fark edilir bir kayıp yaşamadığını aktarıyor.
HeatGuard'ın yalnızca güneş paneli olarak çalışmadığı, aynı zamanda aracın iç sıcaklığını azaltmaya yardımcı olduğu da aktarılıyor. Çatı ile panel arasında hava boşluğu kaldığı ve bu sayede kabin içindeki sıcaklığın 10 dereceden fazla düşürülebileceği ifade ediliyor.
Pratikte daha serin kalan kabin, Tesla'nın klimayı daha az kullanmasına yardımcı olabileceğinden aracın kendi bataryasından klima için harcanan enerjinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bu da aslında dolaylı olarak araç menzilini destekliyor.
Bir kullanıcı 30 gün boyunca test etti
Bir YouTube kullanıcısı sistemin nasıl çalıştığını kendi deneyimi üzerinden de aktarmış durumda. Kullanıcı, Tesla Model 3'üne iki ayrı panelden oluşan sistemi kurduğunu ve her panelin 125 watt ile 6 amper değerlerine sahip olduğunu söylüyor. Paneller bağlantı şekline göre seri veya paralel çalıştırılabiliyor.
Havanın puslu olduğu bir sırada sistemin 135-138 watt civarında üretim yaptığı, güneş tamamen açtığında ise panellerin 250 watt seviyesine kadar çıktığının görüldüğü belirtiliyor.
Kullanıcı, panellerin taşınabilir güç istasyonlarını oldukça hızlı şarj ettiğini ve sistemin en önemli avantajının herhangi bir ekipmanı her kullanım öncesinde yeniden kurmak zorunda kalmamak olduğunu söylüyor.
Sistemin fiyatı ise Model 3 ve Model Y için sırasıyla 459 dolar veya 539 dolar. Bagaja koyulacak batarya da sisteme dahil edildiğinde toplam fiyat 839 dolar ila 1.549 dolar civarlarına çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: