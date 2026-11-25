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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Elon Musk, Starlink internetinin 2027 sonuna kadar tüm Tesla araçlarına geleceğini duyurdu. Otonom sürüş sırasında yolculara yüksek hızlı internet sunmayı hedefleyen sistem, ilk olarak Cybercab modelinde görüldü. Çin hariç tüm pazarlarda sunulması planlanan teknolojinin Model 3 ve Model Y gibi mevcut araçların gövde yapısına nasıl uyarlanacağı ise merak konusu. Bu yenilik, araç içi eğlenceyi ve uzaktan erişim imkanlarını önemli ölçüde geliştirecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin araçlarını SpaceX'in uydu internet ağı Starlink ile entegre etme planlarını genişletiyor. Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, Starlink bağlantısının Cybercab dışındaki tüm Tesla modellerine de sunulabileceğini belirtti. Şirketin hedefi, bu özelliği 2027 yılının sonlarına doğru kullanıma açmak.

Açıklama, X kullanıcısı David Marcus'un Tesla'nın tüm modellerinde entegre Starlink bağlantısı seçeneği sunulmasını beklediğini söylemesinin ardından geldi. Musk, bu talebe verdiği yanıtta özelliğin gelecek yılın sonlarına doğru kullanıma sunulmasını umduğunu ifade etti.

Musk'a göre Starlink bağlantısı, özellikle gözetimsiz Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin yaygınlaşması açısından önemli olacak. Uydu interneti sayesinde araç içerisindeki yolcuların, otomobilin bulunduğu konumdan bağımsız olarak yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısına erişmesi amaçlanıyor. Böylece yolcuların otonom sürüş sırasında çalışabilmesi ve eğlence içeriklerinden yararlanabilmesi mümkün olacak. Ancak Musk, Starlink'in Çin'de yasa dışı olması nedeniyle bu ülkedeki Tesla modellerine bu özelliğin gelmeyeceğini de ekledi.

Cybercab modellerinde Starlink antenleri bulunuyor

Tam Boyutta Gör Starlink entegrasyonunun ilk örneklerinden biri Tesla'nın Cybercab robotaksileri oldu. X platformunda paylaşılan bilgilere göre Dallas'ta hizmete giren Cybercab araçlarında Starlink antenleri bulunuyor. Aracın tavanına entegre edilen anten bölümü, dışarıdan görülebilen küçük kare bir panel şeklinde tasarlanmış durumda.

Bununla birlikte Tesla'nın mevcut modellerinde benzer bir donanımı nasıl konumlandıracağı henüz bilinmiyor. Cybercab için özel olarak tasarlanan tavan yapısının aksine Model 3, Model Y ve diğer mevcut araçlarda böyle bir entegrasyon için gövde panellerinin yeniden tasarlanması gerekebilir. Alternatif olarak Cybertruck üzerinde test edildiği görülen harici anten benzeri bir çözüm de tercih edilebilir.

Öte yandan Tesla'nın yapay zeka biriminin başındaki Ashok Elluswamy, Cybercab yolcularının şu anda Starlink ağına doğrudan bağlanamadığını açıklamıştı. Mevcut sistemin yalnızca filo yönetimi, navigasyon ve müşteri hizmetleri gibi işlevler için kullanıldığı belirtiliyor.

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Starlink, FSD için ne kadar gerekli olacak?

Tesla'nın FSD sistemi, internet bağlantısının zayıf olduğu veya hiç bulunmadığı bölgelerde de çalışabiliyor. Bu nedenle Starlink'in otonom sürüş için ne ölçüde zorunlu olacağı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte uydu bağlantısı, özellikle uzak bölgelerde bağlantı güvenilirliğini artırabilir.

Ayrıca FSD'nin aracın çevresini gerçek zamanlı kamera görüntüleriyle takip etmeye imkan tanıyan özellikleri düşünüldüğünde, yüksek hızlı internet bağlantısı uzaktan izleme ve araçla etkileşim gibi işlevleri de geliştirebilir.

Musk'ın daha önce açıkladığı takvimlerin her zaman planlandığı gibi gerçekleşmediği biliniyor. Ancak Cybercab üzerinde Starlink donanımının kullanılması, teknolojinin Tesla araçlarına entegrasyonu için gerekli altyapının geliştirilmeye başlandığını gösteriyor. Şimdi asıl merak edilen, şirketin bu donanımı mevcut otomobil tasarımlarına nasıl uyarlayacağı.

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Tesla'nın tüm modellerine Starlink uydu internet geliyor

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