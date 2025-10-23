Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, insansı robotu Optimus için seri üretim bantları kurmaya başladı

    Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un seri üretimine çok yakında başlanacağını açıkladı. Seri üretim bantlarını kurmaya başlayan Tesla, üretim kapasitesini yıllık 1 milyona çıkarmak istiyor.

    Tesla Optimus için seri üretim bantları kurulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Tesla, birkaç yıldır odağını insansı robot projesi Optimus’a çevirmiş durumda. Ancak bu proje Elon Musk'ın ilk başta vadettiğinden çok daha yavaş ilerliyor. Nitekim şirket seri üretim planlarını bu yıl bir kez daha ileri atmak zorunda kaldı. Ancak Elon Musk, bugün gerçekleşen yatırımcı toplantısı sırasında yatırımcıları yeniden temin etti ve seri üretimin artık an meselesi olduğunu söyledi.

    Elon Musk, Optimus’un birinci nesil üretim hatlarının resmen kurulmaya başlandığını açıkladı. Kurulmaya başlanan bu seri üretim hatları, 2021 yılından beri prototip aşamasında olan Optimus'un artık yüksek sayılarda üretilmeye başlanacağının habercisi. Tabii eğer Musk yatırımcılarını yine boş yere umutlandırmıyorsa.

    Tesla, Yılda 1 Milyon Optimus Üretmeyi Hedefliyor

    Optimus’u Tesla tarihinin en iddialı ürünü olarak nitelendiren Musk, üretim takvimine dair net hedefler de paylaştı. Buna göre Tesla, yakında Optimus’un seri üretimine düşük hacimle başlamayı, 2026’nın sonuna gelindiğinde ise üretim hattını yılda 1 milyon robot üretebilecek kapasiteye kavuşturmayı hedefliyor. Musk, “Üretimi gelecek yılın sonunda başlatmayı planlıyoruz, ancak yıllık 1 milyon seviyesine ulaşmamız kademeli bir süreç olacak,” diyerek bu iddialı hedefe adım adım ilerleyeceklerini vurguladı.

    Şirketin yol haritasında asıl dönüm noktası ise 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması planlanan Optimus V3. Musk, bu versiyonun insansı görünüm ve hareket kabiliyeti açısından bugüne kadar gösterilenlerden çok daha gerçekçi olacağını, hatta robot olduğuna inanmak için “dokunmak gerekebileceğini” iddia etti. Tesla, otomotiv tarafındaki geleneksel yaklaşımından farklı olarak Optimus’ta donanım tasarımını üretim başladıktan sonra bile dondurmayacak. Böylece robot, seri üretim sürerken bile sürekli güncellenebilecek bir yapıya sahip olacak.

    Ancak bu kadar büyük ölçekli bir proje, en temel seviyede bile Tesla’yı alışık olmadığı zorluklarla yüzleştiriyor. Otonom robotlar için küresel bir tedarik zinciri bulunmadığından, Tesla birçok bileşeni kendi bünyesinde üretmek zorunda. Musk’a göre en büyük darboğaz, insan elinin karmaşık yapısını taklit etmek. Parmak eklemlerinden baskı sensörlerine, mikro motor senkronizasyonundan bilek hareketlerine kadar yüksek hassasiyet gerektiren bu bölüm, şu anda projenin en yavaş ilerleyen noktası olmuş durumda. Bu nedenle Tesla, 2025 için planlanan 5.000 adetlik ilk üretim hedefini 2.000 seviyesine çekmiş bulunuyor.

    Tesla halihazırda Palo Alto’daki merkezinde Optimus prototiplerini 7/24 test ediyor. Ziyaretçiler, robotların bina içinde otonom olarak gezinmesini ve basit görevleri yerine getirmesini gözlemleyebiliyor. Şirket kısa vadede Optimus’u kendi fabrikalarında iş gücünü destekleyen bir unsur hâline getirmek, orta vadede ise dış pazara açarak ticari kullanımı yaygınlaştırmak istiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde pasta cila yapımı elden ring türkçe yama philips marathon led ışık yanmıyor lg tv ışığı yanıyor ama açılmıyor mutfak tüpten ses gelmesi normal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Max
    Apple MacBook Pro M4 Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum