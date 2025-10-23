Tesla, insansı robotu Optimus için seri üretim bantları kurmaya başladı

Tam Boyutta Gör Tesla, birkaç yıldır odağını insansı robot projesi Optimus’a çevirmiş durumda. Ancak bu proje Elon Musk'ın ilk başta vadettiğinden çok daha yavaş ilerliyor. Nitekim şirket seri üretim planlarını bu yıl bir kez daha ileri atmak zorunda kaldı. Ancak Elon Musk, bugün gerçekleşen yatırımcı toplantısı sırasında yatırımcıları yeniden temin etti ve seri üretimin artık an meselesi olduğunu söyledi.

Elon Musk, Optimus’un birinci nesil üretim hatlarının resmen kurulmaya başlandığını açıkladı. Kurulmaya başlanan bu seri üretim hatları, 2021 yılından beri prototip aşamasında olan Optimus'un artık yüksek sayılarda üretilmeye başlanacağının habercisi. Tabii eğer Musk yatırımcılarını yine boş yere umutlandırmıyorsa.

Tesla, Yılda 1 Milyon Optimus Üretmeyi Hedefliyor

Optimus’u Tesla tarihinin en iddialı ürünü olarak nitelendiren Musk, üretim takvimine dair net hedefler de paylaştı. Buna göre Tesla, yakında Optimus’un seri üretimine düşük hacimle başlamayı, 2026’nın sonuna gelindiğinde ise üretim hattını yılda 1 milyon robot üretebilecek kapasiteye kavuşturmayı hedefliyor. Musk, “Üretimi gelecek yılın sonunda başlatmayı planlıyoruz, ancak yıllık 1 milyon seviyesine ulaşmamız kademeli bir süreç olacak,” diyerek bu iddialı hedefe adım adım ilerleyeceklerini vurguladı.

Şirketin yol haritasında asıl dönüm noktası ise 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılması planlanan Optimus V3. Musk, bu versiyonun insansı görünüm ve hareket kabiliyeti açısından bugüne kadar gösterilenlerden çok daha gerçekçi olacağını, hatta robot olduğuna inanmak için “dokunmak gerekebileceğini” iddia etti. Tesla, otomotiv tarafındaki geleneksel yaklaşımından farklı olarak Optimus’ta donanım tasarımını üretim başladıktan sonra bile dondurmayacak. Böylece robot, seri üretim sürerken bile sürekli güncellenebilecek bir yapıya sahip olacak.

Ancak bu kadar büyük ölçekli bir proje, en temel seviyede bile Tesla’yı alışık olmadığı zorluklarla yüzleştiriyor. Otonom robotlar için küresel bir tedarik zinciri bulunmadığından, Tesla birçok bileşeni kendi bünyesinde üretmek zorunda. Musk’a göre en büyük darboğaz, insan elinin karmaşık yapısını taklit etmek. Parmak eklemlerinden baskı sensörlerine, mikro motor senkronizasyonundan bilek hareketlerine kadar yüksek hassasiyet gerektiren bu bölüm, şu anda projenin en yavaş ilerleyen noktası olmuş durumda. Bu nedenle Tesla, 2025 için planlanan 5.000 adetlik ilk üretim hedefini 2.000 seviyesine çekmiş bulunuyor.

Tesla halihazırda Palo Alto’daki merkezinde Optimus prototiplerini 7/24 test ediyor. Ziyaretçiler, robotların bina içinde otonom olarak gezinmesini ve basit görevleri yerine getirmesini gözlemleyebiliyor. Şirket kısa vadede Optimus’u kendi fabrikalarında iş gücünü destekleyen bir unsur hâline getirmek, orta vadede ise dış pazara açarak ticari kullanımı yaygınlaştırmak istiyor.

