Tesla, Optimus için seri üretime yaklaşıyor: Fabrika yükseliyor!

Tedarik zinciri şekilleniyor
Tayvan'ın UDN gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Mirle Automation ile Asia Optical, Tesla'nın Optimus tedarik zincirinde önemli rol üstlenecek şirketler arasında yer alıyor.
Rapora göre Mirle Automation, Tesla'ya harmonik redüktörler ve eklem modülleri tedarik etmeye başladı. Harmonik redüktörler, insansı robotların hassas ve yüksek tork gerektiren eklem hareketlerinde kullanılan en kritik mekanik bileşenler arasında bulunuyor.
Optimus 3 platformunda görev alması beklenen bir diğer şirket Asia Optical ise robotun çevresini algılamasını sağlayacak kamera sistemleri için küresel ve küresel olmayan lens teknolojileri sağlayacak. Rapora göre şirketin yeni optik ürünlerinin seri üretimi 2026'nın ikinci yarısında başlayacak ve 2027 yılında üretim daha da hız kazanacak. Bu takvim, Tesla'nın Optimus için açıkladığı seri üretim planıyla da örtüşüyor.
Elon Musk, mart ayında yaptığı açıklamada Optimus 3'ün dünyadaki en gelişmiş robot olacağını savunmuş ve bugüne kadar gördüğü hiçbir robotun Optimus 3 seviyesinde performans sergilemediğini ifade etmişti. Musk'ın planına göre düşük hacimli üretim 2026 yazında, yüksek hacimli seri üretim ise 2027 yılında başlayacak.
Hedef yılda 10 milyon robot üretmek
Bu hedef doğrultusunda Gigafactory Texas'ta Optimus fabrikasının inşası da sürüyor. Paylaşılan son görüntüler, çelik taşıyıcı yapının önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor. İnşa edilen bölümün en az dört katlı olduğu görülürken fabrikanın farklı bölümlerinde kat sayısının değişebileceği belirtiliyor.
Mevcut ilerlemeye göre fabrikanın ana yapısının 2027'nin sonlarına doğru büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor. Bununla birlikte, Tesla'nın daha önce ana fabrikalarında izlediği stratejiye benzer şekilde, bina tamamen bitmeden ilk ekipman kurulumlarının ve test üretiminin başlaması da olası senaryolar arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel