Tesla, Optimus robotlarının seri üretimini geçici olarak durdurdu

Tesla, Optimus insansı robotlarının seri üretimini tasarım sorunları nedeniyle geçici olarak askıya aldı. Şirketin 2025 sonunda binlerce ünite üretmeyi planladığı proje, özellikle el ve kol tasarımında yaşanan ciddi zorluklar nedeniyle takvimin gerisine düştü.

Robot ellerinde sorun yaşanıyor

The Information kaynaklı habere göre Tesla, bu yıl içinde binlerce Optimus robotu üretme planlarını küçültmek zorunda kaldı. Proje sürecine yakın kaynaklar, mühendislerin insan eline benzer, esnek ve çevik bir mekanizma geliştirmekte zorlandığını belirtiyor. Bu durum, üretimin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Şirketin depolarında, eli ve ön kolu bulunmayan çok sayıda robot gövdesinin biriktiği bildiriliyor. Ne zaman tamamlanacaklarına dair net bir takvim ise açıklanmadı.

Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında tasarım sorunlarını doğruladı ancak üretimin yeniden başlaması için herhangi bir tarih vermedi. Tesla, bu teknik sıkıntıları ilk olarak geçen yaz fark etti ve o dönemde üretim hedefini düşürme kararı aldı. Yeni problemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte şirket, kaynaklarını mekanik iyileştirmelere ve tasarım revizyonlarına yönlendirdi.

Başlangıçta Tesla’nın 2025 sonuna kadar en az 5.000 Optimus robotu üretme hedefi bulunuyordu. Ancak mühendislerin hedefin gerçekçi olmadığını belirtmesi üzerine bu sayı 2.000 üniteye indirildi. Şirket içi tartışmaların ardından revize edilen plan, robotun gelişim sürecinin beklenenden daha karmaşık hale geldiğini ortaya koydu.

Elon Musk, insan benzeri el hareketlerinin tasarım sürecindeki en zorlu aşama olduğunu daha önce de dile getirmişti. Buna rağmen, Tesla CEO’su Optimus projesine olan inancını koruyor. Musk kısa süre önce X platformunda, robotun Kung Fu hareketleri öğrendiği bir videoyu paylaşarak geliştirme sürecinin devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Disney’in “Tron: Ares” filminin dünya prömiyerinde Optimus’un aktör Jared Leto ile birlikte Kung Fu gösterisi yaptığı başka bir video da Tesla’nın resmi hesabında yayınlandı.

Optimus, Musk tarafından Ağustos 2021’de tanıtılmıştı. İki ayaklı, genel amaçlı bu insansı robot insanların yapmakta zorlandığı, tehlikeli veya tekrarlayan görevleri üstlenmek üzere tasarlandı. Musk, Optimus gibi robotlar ile Tesla’nın trilyonlarca değere ulaşabileceğini söylemişti.

