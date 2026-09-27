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    Tesla, Optimus üretimini 10 kat artırdı: Ancak büyük sorun devam ediyor

    Tesla, Optimus robotunun üretimini 10 kat artırarak haftada 1.000 adet seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Ancak robotun yeni görevleri öğrenmesi ve ellerinin dayanıklılığı hala önemli sorunlar arasında.

    Tesla, Optimus üretimini artırdı: Ancak büyük sorun devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, insansı robotu Optimus'un üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladığını açıkladı. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğindeki seviyelere kıyasla yaklaşık 10 kat daha yüksek üretim hacmine ulaşabilecek noktaya geldi. Mevcut üretim ivmesinin korunması halinde Tesla'nın yıl sonunda haftada yaklaşık 1.000 Optimus robotu üretebileceği belirtiliyor.

    Farklı görevleri öğrenme ve yeni durumlara uyum sorunu devam ediyor

    Ancak üretim tarafındaki bu hızlı ilerlemeye rağmen Optimus'un gerçek dünyadaki kullanım alanlarını genişletmesinin önündeki en önemli engel artık robotların fiziksel olarak üretilmesi değil, farklı görevleri öğrenebilmesi ve yeni durumlara uyum sağlayabilmesi.

    The Information tarafından aktarılan bilgilere göre Tesla, Optimus'un üretim sürecini ölçeklendirmeye başlarken tedarikçilerden kaynaklanan bazı sorunlarla da karşılaşıyor. Parçaların tam olarak hizalanmaması ve özellikle robotun ellerindeki üretim ve dayanıklılık problemleri, seri üretim sürecini zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

    Bir insansı robotun fabrikalarda gerçekten kullanışlı olabilmesi için yalnızca önceden programlanmış görevleri yerine getirmesi yeterli değil. Optimus'un farklı koşullara ve görevlerdeki küçük değişikliklere uyum sağlayabilmesi gerekiyor.

    Örneğin bir çalışanın "kutuları al ve B rafına yerleştir" şeklindeki basit bir komutu yerine getirebilmesi için robotun yalnızca belirli bir kutuyu kaldırmayı öğrenmiş olması yeterli değil. Kutuların farklı boyut ve ağırlıklarda olması, bazı kutuların yere düşmesi veya robotun raflara giderken engellerle karşılaşması gibi durumlarla da başa çıkabilmesi gerekiyor.

    Optimus bugün özel olarak eğitildiği görevleri gerçekleştirebiliyor. Ancak daha önce karşılaşmadığı durumlarda beklenmedik davranışlar sergileyebildiği ve bazı yeni, nispeten basit görevlerin bile robotun günler boyunca eğitilmesini gerektirebildiği aktarılıyor.

    Tesla bu sorunu çözmek için robotun öğrenebileceği temel davranışlardan oluşan geniş bir kütüphane oluşturuyor. Kavrama, kaldırma, yürüme, yerleştirme ve nesneleri manipüle etme gibi temel hareketlerin daha sonra birleştirilerek robotun daha önce karşılaşmadığı görevleri gerçekleştirmesinde kullanılması hedefleniyor.

    Şirketin bugüne kadar 500.000 saati aşkın eğitim verisi topladığı belirtiliyor. Tesla, veri setini genişletmek için hareket yakalama kıyafetleri kullanan insanlar ve kameralarla donatılmış çalışanlar üzerinden de yeni veriler topluyor.

    Optimus'un elleri de Tesla için önemli bir sorun

    Robotun elleri de seri üretim ve dayanıklılık açısından Tesla'nın çözmeye çalıştığı önemli sorunlardan biri. İnsan eli; hassas hareket, dokunma duyusu ve farklı seviyelerde kavrama gücünü aynı anda sağlayabilen son derece karmaşık bir yapı. Bu özellikleri robotik bir sistemde taklit etmek ise oldukça zor.

    Optimus'un ellerinde 100'den fazla ayrı bileşenin bulunduğu ve bu parçaların montajının zaman ve iş gücü açısından maliyetli olduğu aktarılıyor. Küçük bir montaj hatası bile yeniden işleme ihtiyacı doğurabiliyor. Dokunma sensörlerinin dayanıklılığı da başka bir problem oluşturuyor. Tesla'nın buna yönelik çözümünün, arızalanan sensörlerin tamamının el değiştirilmesini gerektirmemesi için değiştirilebilir bir sensör "eldiveni" kullanmak olduğu belirtiliyor.

    Seri üretim tek başına yeterli olmayacak

    Tesla'nın Optimus üretimini kısa sürede önemli ölçüde artırabilmesi, insansı robot projesinin ticari geleceği açısından önemli bir aşamaya işaret ediyor. Ancak yüksek üretim kapasitesi, robotların henüz genel amaçlı çalışanlar gibi kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

    Optimus'un ekonomik açıdan değer yaratabilmesi için görevleri yalnızca bir kez yerine getirmesi değil, aynı işlemleri binlerce hatta milyonlarca kez güvenilir şekilde gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Bunun yanında yeni görevleri uzun süren özel eğitimlere ihtiyaç duymadan öğrenebilmesi de kritik önem taşıyor.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/teslas-optimus-hits-snags-hands-suppliers-scale-up-begins https://interestingengineering.com/ai-robotics/tesla-making-1000-optimus-humanoids-a-week
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