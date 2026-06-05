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    Tesla'nın kameraları artık göz kırparak temizlenecek

    Tesla, otonom sürüş sistemlerinin en büyük sorunlarından biri olan kirlenen kameralar için yeni çözüm geliştirdi. Şirketin patent başvurusu, insan gözünü andıran bir temizleme sistemi ortaya koyuyor.

    Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde önemli rol oynayan kamera sistemleri için dikkat çekici bir patent başvurusunda bulundu. Şirket, araç kameralarının üzerine yerleştirilecek ve insan göz kapağına benzer şekilde çalışacak özel bir temizleme mekanizması geliştirmeyi planlıyor.

    Kameralar için göz kapağı ve gözyaşı

    Tesla, otomobillerine 'göz kapağı' takmaya hazırlanıyor
    Tesla CEO'su Elon Musk uzun yıllardır şirketin tam otonom sürüş hedefi için lidar ve radar gibi ek sensörlere ihtiyaç duymadığını savunuyor. Musk'a göre insanlar yalnızca gözleri ve beyinleriyle araç kullanabildiği için Tesla araçları da kamera ve yapay zeka desteğiyle aynı görevi yerine getirebilir.

    Ancak bu yaklaşımın en büyük zorluklarından biri kameraların her koşulda temiz kalmasını sağlamak. Tesla'nın yeni patent başvurusu tam da bu soruna odaklanıyor.

    Patentte yer alan sisteme göre kamera lensinin etrafını saran küresel yapıda bir mini silecek bulunuyor. Bu silecek, sıvı püskürtme sistemiyle birlikte çalışarak çamur, toz, yağmur damlaları ve diğer kirleticileri lens üzerinden temizleyebiliyor. Sistem çalışma prensibi açısından insan gözünün göz kapağı ve gözyaşı mekanizmasına benzetiliyor.

    Patent dokümanlarında yer alan yazılım tarafı da dikkat çekiyor. Sistem, kameranın yakaladığı görüntüleri sürekli analiz ederek görüntü kalitesinin düştüğünü tespit edebiliyor. Lens üzerinde kir veya su birikmesi algılandığında silecek otomatik olarak devreye girerek kamerayı temizliyor.

    Tesla, otomobillerine 'göz kapağı' takmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla daha önce de kameraları temiz tutmak için farklı yöntemler üzerinde çalışmıştı. Şirket, yakında piyasaya çıkacak Cybercab modelinde yeni bir püskürtme sistemi kullanılacağı açıklanmıştı. Ancak mevcut Tesla sahipleri, özellikle kötü hava koşullarında Autopilot ve Full Self-Driving sistemlerinin kirlenen kameralar nedeniyle zaman zaman sorun yaşayabildiğini belirtiyor.

    Sürücüsüz araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sadece otonom sürüş yazılımı değil, kameraların ve sensörlerin sürekli çalışır durumda tutulması da kritik önem kazanıyor. Tesla'nın yeni patenti, gelecekte robotaksi filosunda kullanılabilecek pratik çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Ancak patent aşamasındaki her teknolojide olduğu gibi, bu sistemin seri üretime girip girmeyeceği henüz net değil. Ayrıca Tesla'nın mevcut otomatik silecek sistemlerinin zaman zaman hatalı çalışması nedeniyle, benzer bir teknolojinin gerçek kullanım koşullarında nasıl performans göstereceği de merak konusu.

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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