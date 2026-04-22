Tesla ÖTV farkı tartışmasında yeni karar: Tüketici lehine emsal oluştu

Türkiye’de Tesla kullanıcılarını yakından ilgilendiren ÖTV tartışmasında dikkat çekici bir yargı kararı çıktı. Tesla’nın istinafa taşıdığı davanın tüketici lehine sonuçlandığı belirtiliyor. Buna göre; mahkeme, şirketin tahsil ettiği yaklaşık 261 bin TL'lik ÖTV farkının faiziyle birlikte araç sahibine iade edilmesine hükmetti. Karar, benzer durumdaki tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.
ÖTV tartışması karara bağlandı
Davaya bakan yerel mahkeme, satış bedelinin tamamının ödendiği anda sözleşmenin bağlayıcı hale geldiğine dikkat çekti. Kararda, ödeme sonrasında ortaya çıkan vergi artışlarının tüketiciye yansıtılamayacağı vurgulandı. Mahkeme, Tesla’nın ek ödeme talep etmesini hukuka aykırı buldu ve alınan tutarın iadesine karar verdi.
İstinaf mahkemesi de tüketiciyi haklı buldu
Tesla ise bu kararı kabul etmeyerek dosyayı istinafa götürdü. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruyu esastan reddetti. Üst mahkeme, yerel mahkeme kararının hem usul hem de yasa açısından doğru olduğuna hükmetti. Ayrıca verilen kararın kesin olduğu ve temyiz yolunun kapalı bulunduğu da açıkça belirtildi.
Böylece dava süreci tüketici lehine sonuçlanırken, kararın özellikle ödeme sonrası vergi artışlarının yansıtılması konusunda önemli bir referans oluşturması bekleniyor.