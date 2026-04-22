    Tesla ÖTV farkı tartışmasında yeni karar: Tüketici lehine emsal oluştu

    Gelen bilgilere göre; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Tesla’nın ÖTV farkı davasında tüketiciyi haklı buldu. Şirket, haksız tahsil ettiği 260 bin TL’yi faiziyle iade edecek. Karar emsal niteliğinde.

    Türkiye’de Tesla kullanıcılarını yakından ilgilendiren ÖTV tartışmasında dikkat çekici bir yargı kararı çıktı. Tesla’nın istinafa taşıdığı davanın tüketici lehine sonuçlandığı belirtiliyor. Buna göre; mahkeme, şirketin tahsil ettiği yaklaşık 261 bin TL'lik ÖTV farkının faiziyle birlikte araç sahibine iade edilmesine hükmetti. Karar, benzer durumdaki tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.

    ÖTV tartışması karara bağlandı

    Tesla ÖTV farkı tartışmasında yeni mahkeme kararı çıktı Tam Boyutta Gör
    Sürecin temelinde, bir araç sahibinin Tesla’dan satın aldığı otomobil için tüm ödemeleri 23 Temmuz 2025 tarihinde tamamlaması yer alıyor. Ancak bu tarihten sonra elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranında artış yaşandı. Şirket, söz konusu vergi artışını gerekçe göstererek yaklaşık 261 bin TL’lik farkı müşteriden talep etti ve tahsil etti. Bunun üzerine araç sahibi konuyu yargıya taşıdı.

    Davaya bakan yerel mahkeme, satış bedelinin tamamının ödendiği anda sözleşmenin bağlayıcı hale geldiğine dikkat çekti. Kararda, ödeme sonrasında ortaya çıkan vergi artışlarının tüketiciye yansıtılamayacağı vurgulandı. Mahkeme, Tesla’nın ek ödeme talep etmesini hukuka aykırı buldu ve alınan tutarın iadesine karar verdi.

    İstinaf mahkemesi de tüketiciyi haklı buldu

    Tesla ise bu kararı kabul etmeyerek dosyayı istinafa götürdü. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruyu esastan reddetti. Üst mahkeme, yerel mahkeme kararının hem usul hem de yasa açısından doğru olduğuna hükmetti. Ayrıca verilen kararın kesin olduğu ve temyiz yolunun kapalı bulunduğu da açıkça belirtildi.

    Böylece dava süreci tüketici lehine sonuçlanırken, kararın özellikle ödeme sonrası vergi artışlarının yansıtılması konusunda önemli bir referans oluşturması bekleniyor.

