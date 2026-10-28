Tesla Roadster’ın gösterişli özelliğinin bedeli: 5 saniye itiş, saatlerce dolum

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Tam Boyutta Gör Tesla’nın 15 Ekim’de tanıttığı yeni Roadster, gazlı iticilerle desteklenen hızlanma ve kısa süreli sıçrama gösterileriyle dikkat çekmişti. Ancak bu sistemin günlük kullanım açısından önemli bir sınırlaması bulunuyor: Saniyeler süren itişin ardından tankın yeniden doldurulması saatler alabiliyor.

Tesla’nın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, sistemin mevcut dolum süresinin 2 ila 6 saat arasında değiştiğini açıkladı. Şirketin hedefi ise bu süreyi yarım saatin altına indirmek.

200 litrelik tank, yaklaşık 690 bar basınç

Moravy’nin paylaştığı bilgilere göre sistemde, 10.000 psi’ye, yaklaşık 690 bara kadar basınçlandırılan 200 litrelik bir azot tankı kullanılıyor.

Soğuk gaz iticileri, tankta depolanan yüksek basınçlı azotu kontrollü biçimde dışarı bırakarak ek itiş oluşturuyor. Sistemde gaz yakılmıyor; itiş, sıkıştırılmış gazın dışarı atılmasıyla elde ediliyor. Benzer çalışma prensibi, uzay araçlarının küçük konumlandırma manevralarında da kullanılıyor.

Roadster’da yaklaşık 5 saniyelik itiş sağlayan bu donanımın yeniden kullanıma hazırlanması, mevcut durumda oldukça uzun sürüyor. Tesla, daha hızlı dolum hedefini açıklasa da 30 dakikanın altındaki sürenin ne zaman sağlanacağını belirtmedi.

Dolum için özel ekipman gerekebilir

Sistemin ihtiyaç duyduğu basınç, sıradan bir ev veya atölye kompresörünün sağlayabileceği seviyenin çok üzerinde. Bu nedenle tankı tam kapasiteye ulaştırmak için özel yüksek basınç ekipmanına veya basınç yükseltici bir sisteme ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Bu ekipmanın maliyeti ve araç sahiplerinin dolumu nerede yapacağı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil. Tesla’nın, iticili versiyonlar için nasıl bir dolum altyapısı veya kullanıcı çözümü sunacağı belirsizliğini koruyor.

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Dolayısıyla Roadster’ın gazlı itiş sistemi, mevcut haliyle sık sık kullanılabilecek bir hızlanma özelliğinden çok, önceden hazırlık gerektiren özel bir donanım görünümünde.

Her Roadster’da gazlı itici bulunmayacak

Paylaşılan bilgilere göre yeni Roadster ailesinde Performance, Thrust ve Rocket olmak üzere üç farklı yapılandırma bulunuyor. Ancak bu versiyonların donanımları ve yol kullanımına ilişkin durumları birbirinden farklı. Performance versiyonunda gazlı itici bulunmuyor. Thrust'ta ise sadece arka bölümde iticiler kullanılıyor.

Gazlı iticilerin yaya güvenliği, yolcu koruması ve araçların trafiğe çıkış onayları açısından nasıl değerlendirileceği yanıt bekleyen konular arasında. Şimdilik gösterilerde sergilenen yeteneklerle, müşterilere sunulacak onaylı seri üretim özelliklerini birbirinden ayırmak en doğrusu olacaktır.

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Tesla Roadster’da 5 saniyelik itişin bedeli: Saatlerce dolum

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