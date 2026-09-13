Tesla Roadster nihayet geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster'ın tanıtım tarihini nihayet açıkladı. Şirket, otomobilin 1 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Yaklaşık 10 yıl önce konsept olarak gösterilen Roadster, Tesla'nın yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine öncelik vermesi nedeniyle defalarca ertelenmişti.

Yeni Roadster'ın tanıtım tarihi, model için şimdiye kadar verilen en somut takvim olarak öne çıkıyor. Tesla'nın paylaştığı kısa teaser görüntüsü ise otomobil hakkında fazla detay vermiyor. Görüntüde arka bölümdeki stop lambalarına benzeyen tasarım unsurları ve aracın üst kısmında yer alan dört dairesel yapı dikkat çekiyor.

Bu dört dairesel bölüm, Tesla'nın uzun süredir konuşulan SpaceX destekli soğuk gaz iticileri olabilir. Söz konusu sistemin otomobilin kısa süreliğine yerden yükselmesini sağlayabileceği iddia ediliyor. Böyle bir teknoloji gerçekten kullanılırsa yeni Roadster, yalnızca yüksek performanslı bir elektrikli otomobil değil, aynı zamanda Tesla'nın en sıra dışı mühendislik projelerinden biri haline gelebilir.

Tesla Roadster iki farklı versiyonla gelebilir

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir raporda Tesla'nın yeni Roadster için iki farklı versiyon üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü. Bunlardan biri sınırlı sayıda üretilecek ve "uçan Roadster" olarak konumlandırılacak özel bir versiyon olabilir. Diğerinin ise kamu yollarında kullanılabilecek standart Roadster olması bekleniyor.

İddialara göre SpaceX tarafından geliştirilen iticileri kullanan uçan versiyon, yalnızca bir teknoloji gösterisi olarak da kalabilir. İticilerin oluşturabileceği gürültü ve kuvvet nedeniyle gösterim aracının uzaktan kontrol edilmesi planlanıyor. Bu özel versiyonun fiyatının yüz binlerce dolara, hatta 1 milyon doların üzerine çıkabileceği öne sürülüyor.

Dolayısıyla Tesla'nın 1 Ekim'de göstereceği aracın üretime girecek yol versiyonundan ziyade, şirketin teknolojik yeteneklerini sergilemek amacıyla hazırladığı bir demo otomobili olması da mümkün. Asıl satış modelinin ise daha geleneksel bir tasarıma ve donanıma sahip olması beklenebilir.

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"Son ve en iyi sürüş otomobili olacak"

Tesla yöneticileri, yeni nesil Roadster hakkında yıllardır oldukça iddialı açıklamalar yapıyor. Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy daha önce Roadster'ı "son ve en iyi sürüş otomobili" olarak nitelendirmişti.

Moravy ayrıca otomobili Tesla'nın bir anlamda "kuğu şarkısı" olarak tanımlamıştı. Bu ifade, otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel anlamda sürücünün kontrol ettiği yüksek performanslı otomobillerin önemini kaybedebileceği düşüncesine dayanıyor.

Tesla, yeni Roadster konseptini ilk kez yaklaşık on yıl önce tanıtmıştı. Araç için daha önce 2020 gibi farklı tarihler gündeme gelmiş, ancak üretim planı çeşitli nedenlerle sürekli ertelenmişti. Şirketin son yıllarda yapay zeka, robotik ve otonom sürüşe yoğunlaşması da Roadster projesinin geri planda kalmasına neden oldu.

1 Ekim'deki tanıtım, Tesla'nın Roadster projesi için nihayet somut bir dönüm noktası olabilir. Ancak aracın gerçekten uçup uçmayacağı, SpaceX iticilerinin üretim modelinde kullanılıp kullanılmayacağı ve standart Roadster'ın teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Tesla Roadster nihayet geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

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