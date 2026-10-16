Uçan Tesla gerçek oldu: Gerçeklik algısını alt üst eden araba

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Tesla araçları ve projeleri için çok şaşırtıcı teknolojilerle lansmanlarda dikkat çeken Elon Musk bu kez çıtayı arşa çıkardı. Yeni Tesla Roadster lansmanında gerçekten uçan bir otomobil gösterisi vardı.

Uçan Tesla gerçek oldu

Yaklaşık 25 dakika süren lansmanda izleyiciler gerçekten uçan bir Tesla aracına şahit oldu. 2028 yılında piyasaya çıkacağı belirtilen yeni Tesla Roadster aracı zıplayabiliyor ve havada belirli bir süre asılı kalabiliyor.

SpaceXSI ve Tesla iş birliğinin sonucu olarak tanıtılan Tesla Roadster aracı bildiğimiz otomobillerden çok farklı. İnternette yapay zekâ olduğu zannedilen videolarda araç arka itişler sayesinde 100 kilometreye 0.81 saniyede çıkabiliyor.

Yeni otomobiller kişisel verileri reklam şirketleriyle paylaşıyor 3 gün önce eklendi

Alt kısımdaki emme kuvvetini kullanarak dik bir rampaya tırmanan Tesla rampadan fırlamadan önce baş aşağı durabildi ve hava jetlerini kullanarak da fırladıktan sonra havada takla atarak yere iniş yapabildi. Diğer bir gösteride ise yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden yine aynı şetleri kullanarak atlayabildi. Elon Musk araçta 10 adet nozul ve ultra yüksek basınçlı hava tankları kullandığını belirtti.

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Son yılların en inanılmaz gösterisi kabul edilen lansmanda Elon Musk aracın 2028 yılında piyasaya sürüleceğini iddia etti. Standart versiyon bildiğimiz Tesla Roadster aracı olurken Thrust versiyonu arkadan itiş, Rocket versiyonu ise hava jetleri barındıran modeller olacak.

Bununla birlikte bu tür bir araç için karayolları kanunlarında düzenlemeler yapılması gerekli. Pek çok uzman bunun pek mümkün olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan bu jetlerin aracı kaç kere ittireceği ya da havalandıracağı bilinmiyor. Elon Musk’ın bu konuda şaka yaptığı zannedilse de piyasaya çıkacağı konusunda son derece ciddiydi. Hatta sitesinde ön kayıtlar başlamış durumda.

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