    Tesla Robotaxi, 5 ayda toplamda 7 kaza yaptı

    Tesla Robotaxi filoları Austin’de üç yeni kaza daha yaptı, toplam kaza sayısı yediye ulaştı. Düşük kilometre ve araç içi denetleyicilere rağmen kazalar devam etmesi endişe yaratıyor.

    Tesla Robotaxi, 5 ayda toplamda 7 kaza yaptı Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın otonom Robotaxi filoları Austin, Teksas’ta üç yeni kaza daha gerçekleştirdi ve böylece hizmetin başlatıldığı günden bu yana toplam kaza sayısı yediye ulaştı. Kazalar, araçların düşük kilometreye sahip olmasına ve araç içi insan denetleyicilerin müdahalesine rağmen gerçekleşti.

    Waymo'nun iki katı kaza oranı

    Tesla, Austin’de Robotaxi servisinde sürücüyü yolcu koltuğuna taşıdıktan sonra kazaları ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA)’ya bildirmek zorunda kaldı. Servisin temmuz ayındaki ilk aylarında üç kaza bildirimi yapılmıştı. Sonraki ay ise bir kaza daha kayıtlara geçti ve bu olay, Tesla’nın Robotaxi filosunun Haziran sonundan Kasım başına kadar 400 bin km yol kat ettiğini duyurmasıyla aynı zamana denk geldi. Bu, Tesla’nın Robotaxi kaza oranının, araç içi denetleyicilere rağmen Waymo’nun oranının yaklaşık iki katı olduğunu ortaya koydu.

    Eylül ayında üç yeni kaza bildirilmiş olsa da bu kazaların detayları belirsiz. Tesla, diğer şirketlerin aksine kazaların detaylarını açıklamak yerine raporlarındaki “anlatım” kısmını sansürleyerek kamuoyunun kazaların nasıl gerçekleştiğini ve kimin sorumlu olduğunu öğrenmesini engelliyor.

    Mevcut sınırlı bilgilere göre bu kazalardan birinin Robotaxi’nin geri geri giden bir araca çarpmasıyla, diğerinin bir bisikletle, sonuncusunun ise bilinmeyen bir hayvanla ilgili olduğu anlaşılıyor.

    Elbette doğru bir kıyaslama yapmak zor ancak Waymo, araçlarında herhangi bir insan denetleyici barındırmıyor. Buna rağmen milyonlarca kilometrelik bir deneyimi bulunuyor. Tesla tarafında ise her araçta bir denetleyici ve acil durdurma düğmesi var. Dolayısıyla insan müdahalesi olmasaydı kazaların sayısı çok daha fazla olabilirdi.

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

