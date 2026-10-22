Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanabilecek: İşte tarih

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Tesla'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Otonom Sürüşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, müşterilerin kendi araçlarını robotaksi filosuna dahil edebilmesi için 2027'nin ikinci çeyreğini işaret etti.

Yıllardır beklenen özellik geliyor

Elluswamy'ye göre Cybercab ve Model Y aynı otonom sürüş yazılımını kullanıyor. Şirket, bu yazılımı V15 sürümüyle birlikte müşterilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Ancak tüketicilere ait araçların robotaksi ağına katılması için yalnızca yazılım güncellemesi yeterli olmayacak. Araçların Tesla'nın belirlediği coğrafi kullanım sınırlarına ve şirketin filo yönetimi sistemlerine dahil edilmesi gerekiyor.

Tesla yöneticisi, bu hazırlıkların ardından ilk müşteri araçlarının 2027'nin ikinci çeyreği civarında robotaksi filosuna dahil edilebileceğini söyledi. Açıklama, Tesla sahiplerinin araçlarını yalnızca kişisel ulaşım için kullanmak yerine şirketin yolcu taşıma ağına katabilmesinin önünü açabilir.

Öte yandan bu açıklamaya kesin gözüyle de bakmamak gerekiyor. Zira bu, şirketin açıkladığı resmi bir beyanat değil. Geçmişte de Tesla yöneticilerinden gelen benzer açıklamaların tarihi ıskaladığı görülmüştü.

Elon Musk'ın robotaksi vaadi yıllardır bekleniyor

Örneğin Tesla CEO'su Elon Musk, müşterilerin kendi araçlarını otonom taksilere dönüştürerek gelir elde edebileceği bir sistemden yıllardır söz ediyor. Musk, 2019'da şirketin ilk AI Day etkinliğinde Tesla Network adı verilen bir robotaksi ağı planını açıklamıştı. Bu modelde araç sahiplerinin otomobilleri, sürücüsüz şekilde yolcu arayarak Uber benzeri bir hizmet sunacak ve sahiplerine gelir sağlayacaktı.

Musk aynı dönemde 2020 yılına kadar yollarda bir milyon robotaksi bulunacağını öne sürmüştü. Ancak hem bu hedef hem de müşterilerin kendi araçlarından robotaksi geliri elde etmesi planı bugüne kadar hayata geçirilemedi.

Tesla, son dönemde ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerinin küçük bölümlerinde birkaç yüz robotaksiyle hizmet veriyor. Bu araçların bir kısmında hala insan güvenlik görevlileri bulunuyor. Şirket ayrıca Austin'de birkaç düzine tamamen sürücüsüz Cybercab'i de yollara çıkardı.

Tesla, Cybercab robotaksileri yıl sonuna kadar satışa çıkaracak 3 sa. önce eklendi

Tesla'nın mevcut robotaksi filosunu genişletme planı, özel olarak bu amaçla geliştirilen araçların yanı sıra müşterilere ait otomobilleri de kapsayacak şekilde ilerliyor. Bununla birlikte müşteri araçlarının hangi bölgelerde, hangi koşullarda ve ne zaman yolcu taşıyabileceği henüz kesinleşmiş değil.

Bununla birlikte şahsi araçların robotaksi ağına dahil edilmesinin önündeki tek engel Tesla’nın FSD sisteminin olgunluğu değil. Sürücüsüz yolcu taşımacılığı, faaliyet gösterilecek bölgeye bağlı olarak yerel ve eyalet düzeyinde özel izinler gerektirebiliyor. Sigorta kapsamının oluşturulması da önemli bir engel. ABD'nin birçok bölgesinde bireylerin veya bağımsız şirketlerin kendi sürücüsüz araçlarıyla yolcu taşıması için gerekli yasal çerçeve henüz bulunmuyor. Araçların donanımı da planın kapsamını sınırlayabilir. Özellikle eski Model 3 ve Model Y modellerinin bir bölümü, yeni nesil Full Self-Driving donanımına veya gerekli yapay zeka işlem gücüne sahip değil.

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Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanabilecek

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